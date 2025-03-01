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Захисник Лейкерс отримав травму в матчі з Кліпперс

Володимир Максименко — 1 березня 2025, 09:14
Остін Рівз Лейкерс
Остін Рівз
НБА

Захисник Лос-Анджелес Лейкерс Остін Рівз не зміг дограти матч проти Кліпперс в межах НБА та був замінений через травму.

Про це повідомляє ESPN.

Баскетболіст відчув дискомфорт у правому литковому м'язі, через що попросив заміну ще у першій чверті. Тепер на Рівза очікує додаткове МРТ для виявлення ступеня ушкодження.

Втім, головний тренер Лейкерс Джей Джей Рідік після матчу заявив, що команда налаштована оптимістично стосовно травми Рівза.

У поточному сезоні захисник зіграв 53 матчі, в яких в середньому набирав 19 очок та виконував шість перехоплень.

Раніше дворазовий чемпіон НБА прокоментував перспективи Леня у Лейкерс.

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Лос-Анджелес Лейкерс

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