Захисник Лейкерс отримав травму в матчі з Кліпперс
Остін Рівз
НБА
Захисник Лос-Анджелес Лейкерс Остін Рівз не зміг дограти матч проти Кліпперс в межах НБА та був замінений через травму.
Про це повідомляє ESPN.
Баскетболіст відчув дискомфорт у правому литковому м'язі, через що попросив заміну ще у першій чверті. Тепер на Рівза очікує додаткове МРТ для виявлення ступеня ушкодження.
Втім, головний тренер Лейкерс Джей Джей Рідік після матчу заявив, що команда налаштована оптимістично стосовно травми Рівза.
У поточному сезоні захисник зіграв 53 матчі, в яких в середньому набирав 19 очок та виконував шість перехоплень.
Раніше дворазовий чемпіон НБА прокоментував перспективи Леня у Лейкерс.