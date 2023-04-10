ЗСУ отримали 100 авто від Favbet Foundation

З початку повномасштабного вторгнення Збройні сили України та інші сили оборони отримали 100 автомобілів за сприяння благодійного фонду Favbet Foundation, повідомили представники фонду.

Тільки за останній тиждень ЗСУ отримали від фонду 3 позашляховики. Зокрема захисники Авдіївки отримали від фонду Nissan Navara. Nissan X-Trail отримав від фонду спецпідрозділ ЗСУ, який тримає оборону на Донецькому напрямку.

Спецпідрозділ Головного управління розвідки Міністерства оборони отримав пік-ап Mitsubishi L200. Це авто стало 100-м за рахунком, яке фонд та компанії-партнери передали ЗСУ.

Також фонд передав ЗСУ два ударні дрони "Лазар". Ці комплекси вже стоять на озброєнні ЗСУ. Обладнання передано особовому складу бригади спецпризначення. Апарати отримали від бійців неформальну назву Favbet-1 та Favbet-2.

Нагадаємо, за сприяння Favbet Foundation ЗСУ регулярно отримують транспорт, засоби зв’язку, розвідки, спецобладнання й решту необхідних для фронту речей.

Загалом за сприяння фонду ЗСУ отримали більш ніж 60 дронів та сотні одиниць високотехнологічного обладнання. Всього від початку повномасштабного вторгнення сумарна допомога ЗСУ та іншим силам оборони склала близько 60 млн грн.

Favbet Foundation – благодійний фонд, заснований 2020 року компанією Favbet. Фонд підтримує ініціативи у сфері освіти, здоров’я та спортивного розвитку. З початку повномасштабного вторгнення переважна більшість проєктів фонду орієнтовані на допомогу ЗСУ і постраждалим від війни людям.