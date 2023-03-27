Якими мають бути спортивні навушники: особливості конструкції та функції

Під час занять спортом головне — безпека і комфорт. Уникнути травм допомагає кваліфікований тренер, а почуватися у своїй тарілці — якісне екіпірування. Крім одягу, до нього належать навушники. Вони потрібні для прослуховування мотиваційних композицій та захисту від стороннього шуму. Важко зосередитися на результаті, якщо поряд хтось рахує підходи чи намагається прийти до тями після втомливого "марафону". Цю проблему вирішують спортивні навушники, які не пропускають звуки, що можуть завадити плідному тренуванню.

Навушники — аксесуар індивідуальний, тому не існує такої моделі, яка б однаково підходила всім спортсменам. Під час вибору доцільно орієнтуватися на такі фактори, як:

особисті уподобання та звички,

улюблені види спорту,

цілі експлуатації.

Для музики варто придбати "вуха" з сильними басами, збалансованими середніми та чистими високими частотами. Для запису голосових звітів про проведення тренувань — з якісним мікрофоном, а для боротьби зі стороннім шумом — з пасивним та активним шумодавом.

Бігати зручно з вкладками, у яких найщільніша посадка. Танцювальні та аеробні тренування проходять без зайвого дискомфорту, якщо в вухах — мініатюрні вакуумні навушники. Накладні з закритим акустичним оформленням — для пілатесу та інших занять, які не передбачають різких рухів головою.

Широкий асортимент спортивних навушників на всі випадки життя пропонує інтернет-магазин Moyo. Моделі в каталозі адаптовані до експлуатації у спортзалі та просто неба, тому для них характерні такі особливості:

Висока ергономіка. Якщо навушники погано кріпляться, тиснуть на потилицю чи вушну раковину, тренуватися з ними протипоказано, бо з’являється ризик отримати травму через недостатню зосередженість на вправах. Регульована гучність. Вона змінюється плавно на смартфоні чи плеєрі, або на самих навушниках — за допомогою кнопок чи жестового керування. Максимум залежить від потужності вбудованих динаміків. Захист. Під час тренування неможливо не спітніти. Крапельки поту потрапляють на поверхню навушників та всередину. Якщо звичайна модель через це може вийти з ладу, спортивній нічого не загрожує, завдяки вологостійкості.

Найважливіші характеристики спортивних навушників

Правильно підібрані спортивні навушники сприяють підвищенню ефективності тренувань. Краще заздалегідь проаналізувати фішки конструкції, щоб підготуватися до регулярного носіння.

Тип підключення. Тільки бездротове. Провід "прив’язує" до смартфона, сковує рухи, б’ється об тіло.

Вбудований мікрофон. Потрібен для взаємодії з тренером, якщо заняття проходять в онлайн-форматі.

Інтерфейс підключення. Блютуз — стабільний та універсальний варіант через те, що відповідний модуль є у сучасних мобільних пристроях, які можуть стати джерелом звуку.

Наявність амбушур. Краще — знімні, які можна почистити або замінити у разі пошкодження. Приємний бонус — наявність у комплекті кількох пар насадок різного розміру.

Кріплення. Без кріплень — найлегші, не відчуваються в вухах. З дужкою або наголов’ям — рідше губляться.

Захист від пилу. Обов’язковий для навушників, які використовуються для вуличних тренувань.

Дизайн не має значення, адже в пріоритеті відчуття під час експлуатації. Однак візуалам варто придивитися до моделей з оригінальним оформленням. Адже навіть така дрібниця, як принт на корпусі чи колір, може позитивно вплинути на спортивні досягнення.