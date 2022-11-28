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Favbet Foundation за тиждень передав захисникам України 4 позашляховики і медичний автомобіль

Сьогодні 18:48 40 0
Favbet Foundation за тиждень передав захисникам України 4 позашляховики і медичний автомобіль

Благодійний фонд Favbet Foundation за минулий тиждень передав для потреб захисників України чотири позашляховики для виконання завдань у зоні бойових дій, а також спеціалізований автомобіль для військових медиків, повідомили представники фонду.

Зокрема фонд передав особовому складу Головного управління Національної поліції у Київській області позашляховик Hyundai Terracan. Авто отримав підрозділ поліції, залучений до виконання бойових завдань у складі сил оборони країни.

Підрозділ ЗСУ, який працює в районі Бахмута Донецької області, отримав позашляховик Ford Ranger. Одразу два позашляховики високої прохідності Mitsubishi L200 фонд Favbet Foundation передав у розпорядження бійців ЗСУ, які виконують бойові завдання на півдні України.

Також Favbet Foundation передав на передову укомплектований спеціальний медичний автомобіль Opel Vivaro. Автівка вже надійшла у розпорядження танкового дивізіону на Донецькому напрямку. Вона оснащена всім необхідним для надання першої невідкладної допомоги українським захисникам.

Нагадаємо, за сприяння фонду ЗСУ регулярно отримують транспорт, засоби зв’язку, розвідки, спецобладнання й решту необхідних для фронту речей.

Від початку повномасштабного вторгнення Favbet Foundation разом із партнерами передали для ЗСУ вже понад 40 авто. Всі вони допомагають захисникам України виконувати завдання в зоні бойових дій.

Favbet Foundation – благодійний фонд, заснований 2020 року компанією Favbet. Фонд підтримує ініціативи у сфері освіти, здоров’я та спортивного розвитку. Наразі 95% проєктів орієнтовані на допомогу ЗСУ і постраждалому від війни населенню.

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