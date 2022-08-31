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Favbet Foundation передав для ЗСУ ще 2 дрони DJI Mavic 3

Сьогодні 20:27 108 0
Favbet Foundation передав для ЗСУ ще 2 дрони DJI Mavic 3

Благодійний фонд Favbet Foundation передав одному з підрозділів ЗСУ два дрони DJI Mavic 3 combo. Про це йдеться в повідомленні Фонду.

"З вашою допомогою ми зможемо якісніше нищити ворога – за допомогою дронів ми зможемо коректувати роботу своєї артилерії, роботу нашого гранатометного взводу та підвищити свою боєздатність", – подякували воїни ЗСУ в своєму відеозверненні.

Крім того, за підтримки Favbet Foundation військовослужбовці отримали також два тепловізори та три перископи для виконання бойових завдань. 

Як повідомлялося, Favbet Foundation – благодійний фонд, заснований 2020 року компанією Favbet. Фонд підтримує ініціативи в сфері освіти, здоров’я та спортивного розвитку. Наразі 95% проєктів орієнтовано на допомогу країні та армії.

Загалом компанія Favbet та фонд Favbet Foundation допомогли ЗСУ на суму понад 30 млн грн.

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