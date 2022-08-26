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Ставимо на майбутнє: Топ-3 технологічних трендів в сфері гемблінгу від FAVBET Tech

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Ставимо на майбутнє: Топ-3 технологічних трендів в сфері гемблінгу від FAVBET Tech

FAVBET Tech розробляє програмне забезпечення розважальної платформи, яка об’єднує мільйони людей у всьому світі. Нею користуються фанати, які хочуть отримувати більше від улюбленого спорту, гравці, які шукають гострих вражень, та всі, хто жадає нових емоцій.

Розробники компанії щодня прагнуть надавати користувачам платформи кращий ігровий досвід, а тому завжди знаходяться на вістрі технологічних трендів: вивчають, оцінюють, а найбільш перспективні – впроваджують. Сьогодні дивимось на трійку технологій, які на думку команди FAVBET Tech визначають майбутнє беттінгу та вже незабаром можуть з’явитись на платформі.

Персоналізуй це: Штучний інтелект та машинне навчання

Розумні стрічки в соціальних мережах, які знають вас краще за близьких друзів, стрімінгові сервіси, які рекомендують серіал під настрій – все це результат впровадження алгоритмів штучного інтелекту (AI) та технологій машинного навчання (ML). Завдяки ним розробники можуть краще розуміти поведінку користувачів, миттєво аналізувати великі масиви даних та з хірургічною точністю налаштовувати свої рішення під інтереси юзерів.

Найближчим часом подібний рівень персоналізації з’являтиметься й на ігрових платформах. Система вивчатиме звички гравців, їхні вподобання та пропонуватиме тільки те, що дійсно може їх зацікавити.

Цифровий світ реальніше, ніж будь-коли

Шоломи віртуальної реальності вже стали звичним гаджетом для багатьох геймерів, а рішення на кшталт Google Cardboard доводять, що сьогодні цей досвід доступний кожному. Тому немає сумнівів, що вже скоро користувачі зможуть побачити впровадження елементів віртуальної реальності на ігрових та беттінгових платформах.

В першу чергу тому, що сьогодні досвід занурення – ледь не єдиний аспект, якого не вистачає поціновувачам онлайн-ігор. Донедавна атмосферу казино неможливо було відтворити у цифровому середовищі, однак нові технології можуть кардинально змінити ситуацію.

Просто уявіть, що ви граєте в онлайн-покер, але бачите інших гравців, спілкуєтеся з ними та читаєте їхню мову тіла, при цьому залишаючись у затишку свого дому. Раніше такого не могло запропонувати жодне онлайн-казино.

Життя як гра

Головна мета гейміфікації – додати розважальні елементи до рутинних справ. Цей тренд успішно застосовується навчальними сервісами та поволі проникає й в інші галузі, навіть в банківську. Достатньо пригадати застосунок одного з українських банків, де клієнти можуть отримувати досягнення та стікери за використання картки.

Закономірно, що й ігрові платформи не залишаються осторонь. Минулого року FAVBET вже мав досвід впровадження ігрових елементів під час Євро-2020, коли запустив на платформі батл фанатських прогнозів. Тоді вболівальники могли позмагатися один з одним у футбольній інтуїції та спробувати вгадати фіналістів та переможців кожного з етапів. Поки футболісти билися на полі за кубок, на платформі спостерігалась не менш запекла боротьба за звання кращого знавця футболу. В подальшому кількість подібних фішок на платформі тільки зростатиме.

Команда FAVBET Tech переконана, що майбутнє беттінгу виглядає захопливо. Як і в тому, що користувачі їх рішень завжди будуть його першовідкривачами.

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