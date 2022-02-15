Як зменшити потовиділення під час занять спортом

Більшість з нас під час тренувань сильно пітніють. Але у професійних спортсменів цей процес відбувається менш активно, ніж у любителів. Чимало любителів вважають, що посилене потовиділення покращить їхню фігуру й допоможе позбутися зайвої ваги. Вони спеціально використовують додатковий одяг, а є й такі, хто обертається у плівку. Але між посиленим потовиділенням та втраченими кілограмами немає прямого зв'язку, а все залежить від витрачених калорій.

Чому ми потіємо

Потовиділення є природним процесом, а кількість виділень більшою мірою залежить від особливостей нашого організму та інтенсивності занять. Виражена фізична активність збільшує теплоутворення, що сприяє підвищенню температури тіла. Це супроводжується інтенсивною роботою підшкірних залоз, збільшується виділення поту, випаровування якого поступово знижує рівень нагрівання.

Повністю блокувати такий процес, особливо під час тренувань, не слід. У такому разі теплова енергія, що накопичилась, шукатиме інший вихід (стрибок артеріального тиску, тепловий удар та інші неприємні наслідки). Інтенсивне потовиділення викликає значну втрату не тільки рідини, але й мінеральних речовин (переважно натрію та калію), тому необхідно встановити правильний питний режим та скоригувати раціон.

Косметичні та клінічні методи

Регулювати кількість виділень цілком можливо. Для цього існує кілька ефективних та безпечних способів:

Використання косметичних засобів. Дезодорант ефективно справляється з усуненням неприємного запаху. Це досить зручний варіант, доступний за вартістю, але може викликати алергічні реакції. Найчастіше вони виникають у підлітків та людей похилого віку. У перших імунна система тільки формується, а у других – навпаки, слабшає через вікові зміни. Власникам чутливої ​​шкіри підійде дезодорант з органічним складом або на основі кристалів. До другої групи входять пропозиції на основі алюмокалієвих галунів. Вони мають антибактеріальну, протизапальну й ранозагоювальну дію. Бувають двох видів – цілісні та плавлені. Перші відрізняються тим, що на них добре видно природні прожилки тріщини й дефекти, характерні для напівпрозорого каміння. Плавлені мають однорідний вигляд. Для комфортного використання більшість виробників виготовляють дезодоранти із галунів, заздалегідь розчинених у рідині. У складі таких продуктів немає консервантів та агресивних синтетичних добавок.

Апаратний радіохвильовий метод. Це порівняно новий метод, який передбачає виконання 1-2 процедур. Основною перевагою є постійний ефект, а також уповільнення росту волосся у пахвах. Процедура займає від 60 до 90 хвилин, не викликає втрати працездатності та не обмежує вас у виконанні побутових справ. Після неї зберігається деяка болючість та набряклість, які проходять приблизно через тиждень. Тільки тоді можна відновити фізичні навантаження. Протипоказання – вагітність та грудне вигодовування, пошкодження шкірних покривів у зоні оброблення.

Ботулінотерапія. Добре вивчений косметологічний метод, що передбачає виконання підшкірних ін'єкцій, які виконуються у різних зонах – пахвові западини, стопи ніг та долоні. Перед початком процедури проводиться йодокрохмальний тест, який дозволяє виявити проблемні ділянки, після чого розраховується необхідне дозування ботулотоксину. Максимальний ефект лікування настає через 2 тижні після процедури й зберігається від 4 до 8 місяців. До переліку протипоказань входять вагітність і лактація, порушення кровообігу та цілісності шкірного покриву у проблемних зонах, нервово-м'язові захворювання, індивідуальна непереносність препарату.

Порівнявши можливості та особливості цих трьох методів, ми легко переконаємося у тому, що найпростішим та найдоступнішим способом регулювання виділення природної вологи є саме застосування дезодорантів. Хороші результати дає використання не тільки продуктів на основі алюмокалієвих галунів, а й інших форм.

Проаналізуємо споживчі властивості традиційних пропозицій у формі спрею та антиперспірантів. У першу групу входять парфумовані та ароматизовані дезодоранти. Вони не мають значного впливу на рівень потовиділення, але перешкоджають утворенню вологого середовища під пахвами й нейтралізують неприємний запах. Класичний парфумерний варіант наділений характерною пірамідою, у якій ноти розкриваються поступово. Такі продукти зазвичай повторюють композицію певної туалетної чи парфумованої води, а також у лінійку часто входять інші ароматизовані вироби з таким самим запахом. Наприклад, туалетне мило, гель для душу, свічки у подарунковому виконанні. Пропонуються дезодоранти у формі спрею з простими ароматами, які розкриваються одразу, звучать досить інтенсивно та не мають парфумерних аналогів. Це може бути трав'яна свіжість, цитрусові чи квіткові ноти, морський бриз, пахощі, характерні для десертів.

Антиперспіранти більшою мірою впливають на рівень виділень. Солі алюмінію та цинку розчиняються на вологій поверхні шкіри та перетворюються на гель, який значно зменшує активність потових залоз. Присутність у складі етилового спирту дещо прискорює процес висихання текстури, а також створює відчуття прохолоди. На різних сайтах точаться суперечки про те, наскільки безпечні солі алюмінію. Можлива індивідуальна непереносимість, алергічні реакції, але немає наукових досліджень, які підтверджують, що цей компонент є шкідливим для організму людини. Негативні реакції (сверблячка, поява жовтизни на шкірі, висипи) часто спричиняють саме фальсифікати. У мультирегіональному інтернет-магазині MAKEUP представлені дезодоранти з колекцій провідних європейських та американських брендів. Пропонуються спеціальні серії, до яких входять засоби з вузьким призначенням – для підлітків, активних занять спортом, при наявності певних дерматологічних проблем (підвищена чутливість, екзема, дерматит).