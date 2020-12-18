 Foxium GAMES. Обзор провайдера от vse-cazino.top | Навколо спорту | Champion.com.ua
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Foxium GAMES. Обзор провайдера от vse-cazino.top

Сьогодні 14:11 118 0
Foxium GAMES. Обзор провайдера от vse-cazino.top

Небольшая эстонская студия Foxium GAMES выпускает наиболее качественные слоты, каждый из которых представляет большой интерес, обладая интересным игровым сюжетом и превосходными техническими характеристиками, с высоким коэффициентом возврата и различными бонусами. Лучшие из игр провайдера представлены на портале https://vse-cazino.top/. Играть в них можно бесплатно в демонстрационном режиме, а также делать ставки на реальные деньги.

Описание бренда

Компания из Таллинна, Эстония, является одним из последних поставщиков игровых автоматов, присоединившимся к быстрорастущему рынку электронных игр. Основанная в 2015 году, это небольшая, но очень инновационная игровая студия, которая собрала коллектив из лучших специалистов в области графики, дизайна слотов и математического моделирования. Подписание партнерства с дочерней компанией NYX Odobo дало им доступ к своей платформе, что позволило Foxium разрабатывать развлекательные слоты, оптимизированные для мобильных устройств, в которые можно играть на любом устройстве.

Благодаря объединенной работе коллектива профессионалов они поставили перед собой задачу создавать качество, а не количество. В отличие от других поставщиков, они выпускают лишь несколько новых игр каждый год, но все они находятся на высшем уровне по графике, анимации и показателям выплат. Благодаря плодам их концепции первые две игры, Stereo Miami и Big Time Journey, стали популярными с самого начала и хорошо известны всем посетителям портала vse-cazino.top.

Игровая студия получила дополнительный импульс несколько лет назад, когда они подписали соглашение с Microgaming в дополнение к своему партнеру по платформе NYX Interactive. Все игровые автоматы Foxium теперь доступны через платформу Microgaming Quickfire.

Лучшие игры провайдера

К наиболее популярным слотам относятся:

  • Boom Pirates (Пиратский бум);

  • Astro Legends: Lyra and Erion (Астро легенды: Лира и Эрион);

  • Adelia The Fortune Wielder (Аделия покорительница Фортуны);

  • Vampire: The Masquerade — Las Vegas (Вампиры: Маскарад в Лас Вегасе);

  • The Odd Forest (Странный лес);

  • The Lost Riches of Amazon (Потерянные сокровища Амазонки);

  • Lucky Bakery (Счастливая булочная);

  • Fruitz (Фрутц);

  • Big Time Journey (Время больших приключений);

  • Wonder Gems (Удивительные самоцветы);

  • Cossacks the Wild Hunt (Казаки на дикой охоте).

 

Некоторые из последних игр Foxium — "Потерянные сокровища Амазонки", "Вампиры: Маскарад в Лас Вегасе" и "Аделия: покорительница Фортуны". Последний представляет собой видео-слот с пятью барабанами, двадцатью линиями выплат и потенциалом выигрыша в 50 000 монет. Во многих слотах есть функция респина, активирующаяся, когда дикий символ выпадает на центральном барабане. Любые новые джокеры активируются со случайным множителем выигрыша до x5. Также есть бонусный раунд с 30 бесплатными вращениями и функцией сбора монет, которые случайным образом появляются на барабанах в течение раунда и добавляются в три сундука с разными цветами.

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