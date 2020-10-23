 Трендовые модели мужских кроссовок осень-зима 2020-2021 | Навколо спорту | Champion.com.ua
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Трендовые модели мужских кроссовок осень-зима 2020-2021

Сьогодні 17:16 97 0
Трендовые модели мужских кроссовок осень-зима 2020-2021

Какими должны быть мужские кроссовки: практичными, удобными, функциональными. В каких случаях их можно носить: в любых! Кроссовки для мужчин поистине универсальная обувь, в которой можно отправиться и на прогулку, и на деловые переговоры, и на красную дорожку.

В грядущем сезоне будут модными как классические мужские кроссовки, так и с оригинальным дизайном. Особую любовь среди модников завоевали утепленные зимние мужские кроссовки обувь, которая дарит тепло и комфорт. Подробнее о главных трендах далее.

Модные расцветки

Среди популярных тенденций яркие расцветки, техника colour block, винтажная палитра. Актуальными по-прежнему остаются черные, синие, серые и, конечно, белые кроссовки, уже ставшие классикой и обязательной деталью базового гардероба. Их можно надеть и с деловым костюмом, и со спортивными штанами, и с джинсами любого кроя.

Актуальные формы

Наряду с лаконичными и привычными силуэтами на модных подиумах мы видим и ugly sneakers, и dad shoes модели из прошлого обретают новую жизнь в современном прочтении. В актуальной обуви приветствуется массивность, нарочитая грубость, что однозначно существенно повышает комфорт в носке. На контрасте с названными популярные кроссовки-носки, полностью обтягивающие стопу.

Популярные материалы

Натуральные материалы не выйдут из моды никогда: кожа отлично показывает себя в носке, даже при интенсивной эксплуатации, замша приятна на ощупь и будет радовать своим роскошным видом. Свои позиции отвоевывают и высокотехнологичные материалы, созданные с применением инновационных технологий и не уступающие по свойствам натуральным.

Главное, что нужно учесть при выборе кроссовок качественный пошив. Это важно, чтобы обувь прослужила максимально долго, радуя владельца комфортом и своим внешним видом. Такие свойства обеспечивают известные и хорошо зарекомендовавшие себя бренды. В интернет-магазине Миратон представлены оригинальная продукция мировых брендов, таких как Adidas, FILA, PUMA, New Balance, Nike, Saucony и других. В подлинности товаров можно убедиться, сравнив штрих-код на коробке с информацией на официальных сайтах производителей.

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