 Як робити ставки на UFC в 1хставка | Навколо спорту | Champion.com.ua
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Як робити ставки на UFC в 1хставка

Сьогодні 21:37 139 0

Букмекерська компанія 1хСтавка пропонує хороші умови для ставок на бої без правил. Клієнти вже зараз активно ставлять як перед початком боїв, так і під час прямих трансляцій. Цей огляд допоможе розібратися як робити ставки на UFC в 1хставка

Типи ставок на UFC в 1хставка

Спочатку розберемося, що означає абревіатура UFC. Це організація, яка проводить найпрестижніші матчі по MMA. Якщо в назві матчу присутні це скорочення, значить він організований Ultimate Fighting Championship. Матчі за світові титули та бої претендентів організовуються цією компанією. 

Які ж ставки приймає букмекер 1хСтавка на MMA? Давайте відкриємо лінію, та познайомимося з усіма доступними ринками.

В залежності від престижності бою, букмекер 1хСтавка публікує від 5 до 70 позицій. В даному випадку ми бачимо 63 позиції. 

Перемога 

Основна ставка на переможця протистояння. В даному випадку не важливий спосіб. Боєць може нокаутувати опонента, і рефері зупинить бій. Перемога може бути по очкам, або технічною, за рішенням лікаря та суддів. У кожному випадку буде виявлено переможці. Якщо беттор вірно вказав результат, він отримую виграш. 

В якому раунді виграє боєць

В роспису бачимо варіанти для ставок на перемогу в одному з раундів одного чи іншого бійців. Як бачимо, коефіцієнти тут великі, що цілком логічно. Гравець має вгадати не тільки переможця, а й раунд, в якому це станеться. Тобто, клієнт букмекерської компанії вказує в ігровому купоні варіант з прізвищем спортсмена, та раундом.

Стиль перемоги

Ще одна цікава позиція в розпису букмекерської компанії – на тип перемоги. Бачимо декілька варіантів ставок на перемогу: 

  • Больовим або задушливим прийомом;
  • По очкам;
  • Дискваліфікація за рішенням суддів;
  • Нокаутом;
  • Технічна перемога ( рішення лікарів та рефері)

В залежності від рівня бійців, коефіцієнти на ці ринки суттєво відрізняються. Краще всього ставити на подібні ринки в лайві, під час зустрічі. Беттор в прямому ефірі помічає всі нюанси, та бачить, кому належить ініціатива, та в кого більші шанси на перемогу. 

Коли закінчиться бій

Іноді букмекер 1хСтавка включає цей ринок в свою лінію. Тут все дуже просто, беттор має вказати, скільки раундів буде в конкретному протистоянні. Тобто, він вгадує, чи закінчиться бій в першому, другому, або в третьому раунді. Це може бути один із варіантів, вказаних вище. Якщо ж результат бою визначається по очкам, це значить, що спортсмени провели всі раунди. 

Тотал раундів 

Гравець повинен правильно вибрати кількість раундів, визначаючи, чи буде поєдинок тривати більше або менше кількості, зазначеного в ставці. Варто пам'ятати, що поєдинки у формулі ММА зазвичай тривають 3 раунди, за винятком боїв за чемпіонський пояс, які складаються з 5-ти раундів. Як правило, 1хСтавка включає цей ринок на титульні бої. Детальніше читайте тут: betbonuscode.ru

Поради для ставок на UFC в 1хСтавка

Усі розуміють, що серйозні ставки на змішані бої не можна робити без ретельного вивчення рівня спортсменів, та інших важливих факторів, які впливають на кінцевий результат. Мі дамо декілька важливих порад, які допоможуть гравцям робити розумні ставки на MMA в 1Хставка. Вони такі:

  • Завжди дивіться результати попередніх зустрічей бійців. Якщо хтось має суттєву перевагу, у того й шансі на виграш гарні;
  • Дізнайтесь, за що змагаються суперники. Якщо це титульний, або рейтинговий бій, то кожен буде на максимумі боротися;
  • Манера кожного бійця. Є типові нокаутери, а є борці. Перші намагаються в першому раунді відправити суперника в нокаут, але не дуже витривалі. Борці не форсують події і шукають вигідний момент, щоб провести свій коронний прийом; 
  • Європа, Азія. Америка. В залежності від місця проведення бою рефері судять трошки по різному. Строго судять в Америці, а в Азії та Європі судді дозволяють спортсменам трошки більше. 

Дуже важливо дивитися якомога більше матчів у прямому ефірі. Тим паче, що букмекер 1хСтавка пропонує багато трансляцій. Чим більше протистоянь беттор буде дивитися, тим краще він буде розбиратися в MMA, і зможе зробити  грамотні ставки. 

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