Легенда Natus Vincere Guardian планирует вернуться в большой киберспорт

Украинская команда Na'Vi входит в топ киберспортивного мира начиная с 2010 года. Делая cs go ставки на матчи, фанаты часто выбирают Natus Vincere – и не ошибаются. За 10 лет в составе команды по Counter-Strike были разные люди. Одной из легенд Na'Vi стал словацкий киберспортсмен Ладислав Ковач, известный под ником Guardian. В начале 2020 года он покинул команду, и с тех пор сыграл лишь несколько профессиональных матчей в качестве замены.

После долгого перерыва Ковач решил написать колонку, которую посвятил своему возможному возвращению на большую сцену. Игрок заявил, что снова готов выступать на самом высоком уровне. Ладислав считает, что возраст – всего лишь число. Напомним, что игроку в этом году исполнилось 29 лет. Обычно к 30 киберспортсмены завязывают с игрой, уходят на тренерский пост или позицию комментатора, аналитика. Ковач же готов с новой силой играть наравне с молодыми.

Guardian также высказался по поводу онлайн-турниров, которые сейчас повсеместно проводятся из-за невозможности играть в оффлайне. По его словам, он заметил много ошибок за командами, которые сам бы не совершил.

Пока точных планов по возвращению в киберспорт у словацкого киберспортсмена нет. Экс-игрок Natus Vincere ждет подходящей возможности, чтобы снова заиграть на профессиональной сцене. Наверняка уже совсем скоро мы увидим снайпера из Словакии в действии.

Guardian и Natus Vincere

Ковач попал в состав украинской команды еще в 2013 году, когда CS:GO только набирала обороты. Легендарный состав в лице Starix, Zeus, Edward, Markeloff и Ceh9 испытывал проблемы, и поэтому требовалось провести определенные ротации. Тогда в команду был приглашен словак, который занял почетную роль снайпера.

После замены дела у Na'Vi пошли в гору. Команда наконец смогла выйти из кризиса, стала побеждать на турнирах. Не в малой степени это была заслуга словацкого снайпера, который стабильно имел лучшую статистику в составе.

2015 год стал для Guardian одним из лучших в карьере. Тогда Ковач выиграл немало турниров в составе украинской команды, а также занял второе место в списке сильнейших игроков мира по версии портала HLTV.

Через 2 года результаты команды стали ухудшаться. Период с конца 2016-начала 2017 выдался весьма непродуктивным. Na'Vi занимали последние места на турнирах — нужно было что-то менять. Тогда руководство приняло решение попрощаться со словаком.

Долго без команды Guardian не сидел – ему нашлось место в международном составе Faze Clan. С этим коллективом игрок добился немалых успехов. Состав выиграл множество престижных турниров, но со временем команду также настигли проблемы, и Guardian снова остался за бортом. В конце 2019 года он вернулся в Natus Vincere, однако надолго здесь словак не задержался. В начале 2020 года Ковача посадили на скамейку запасных, а его место занял российский киберспортсмен под ником Perfecto.