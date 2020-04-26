Що почитати на карантині: 7 автобіографій спортсменів

У багатьох на карантині з'явилося більше вільного часу. Чому б не провести його з користю? Наприклад, почитати історії видатних спортсменів, розказані з перших вуст.

Олександр Шовковський

"Все в твоїх руках"

Олександр Шовковський — легенда українського футболу. У книзі "Все в твоїх руках" він розповідає, як починався його спортивний шлях, розмірковує про причини своїх успіхів і невдач, ділиться цікавими подробицями з життя Динамо Київ та збірної України. Автобіографія написана просто, відверто і без зайвого пафосу. Книга Олександра Шовковського буде корисна не тільки фанатам футболу. Адже його життєвий досвід може бути прикладом для багатьох.

Майк Тайсон

"Нещадна істина"

Життя легендарного боксера Майка Тайсона неймовірно суперечливе. Він став наймолодшим абсолютним чемпіоном світу, знищував суперників на ринзі, вражав публіку своєю епатажною і агресивною поведінкою, сидів у в'язниці, заробляв мільйони і втрачав їх. У своїй книзі Тайсон відверто розповідає про те, як йому вдалося пережити всі злети і падіння, примиритися з навколишнім світом, родиною і, в першу чергу, з собою.

Златан Ібрагімович

"Я — Златан"

Один з найскандальніших і найталановитіших футболістів Златан Ібрагімович розповідає про своє життя в міських нетрях, нелегке дитинство, участь в злочинності, тернистий шлях до успіху і великі досягнення в спорті. В автобіографії Златана майже немає втручання редакторів, тому вона вийшла дуже чесною, відвертою і справжньою.

Усейн Болт

"Швидше за блискавку. Моя автобіографія"

Шестиразовий олімпійський чемпіон, восьмиразовий чемпіон світу і рекордсмен Усейн Болт по праву визнаний одним з найбільш видатних легкоатлетів всіх часів. У його автобіографії можна прочитати про перемоги і поразки, друзів і ворогів, тренерів і медалі, про віру в Бога і віру в себе. Під час всієї розповіді Усейн не приховує своїх емоцій і ділиться відвертими міркуваннями.

Рафаель Надаль

"Рафа. Моя історія"

Великого іспанського тенісиста Рафаеля Надаля називають "Леонардо да Вінчі в тенісі". Він здобув 19 перемог на турнірах Великого шолома і 56 тижнів поспіль утримував статус першої ракетки світу. У своїй книзі Рафаель Надаль ділиться цікавими історіями, які дозволяють простежити його становлення як особистості та легендарного спортсмена.

Андрес Іньєста

"Я це заслужив"

Один з найвидатніших футболістів Андрес Іньєста рідко дає інтерв'ю, не фігурує в скандалах і дуже стримано поводиться на публіці. Тому ця книга — справжній скарб для тих, хто хоче більше дізнатися про його життя. Іньєста в простій манері розповів про всі свої перемоги і поразки і довів, що він дійсно заслуговує на всесвітнє визнання.

Ронда Роузі

"Моя боротьба"

Ронда Роузі, чемпіонка UFC, а нині реслерша, розповіла в своїй книзі, про те, як в ранньому дитинстві вона вирішила стати всесвітньо відомим бійцем, як знищувала своїх суперниць під час поєдинків і пояснила, чому спокійне життя не для неї. В автобіографії є ​​історії про все — про радість, біль, тріумф, сльози, кров, поразки, перемоги і всесвітню славу.