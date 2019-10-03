Російська Олімпійська чемпіонка віддала 2 млн рублів ворожці

Спортсменка через Instagram звернулася до ворожки Ольги з проханням допомогти вирішити особисті проблеми.

Джерело - Чемпіон.

Олімпійська чемпіонка 2014 року, російська фігуристка Аделіна Сотникова стала жертвою шахрайства,

Про це повідомляє телеграм-канал 112.

Спортсменка через Instagram звернулася до ворожки Ольги з проханням допомогти вирішити особисті проблеми.

За дев'ять днів сеансів, які проводилися дистанційно, Сотникова перевела "чаклунці" 2 млн рублів. Після цього Ольга раптово перестала виходити на зв'язок. Фігуристка звернулася в поліцію.

Сотникова - дворазовий срібний призер чемпіонатів Європи (2013, 2014), чемпіонка світу серед юніорів 2011 року, чотириразова чемпіонка Росії. Востаннє Аделіна виступала в офіційних змаганнях в сезоні-2015/16. Про завершення кар'єри 23-річна спортсменка офіційно не оголошувала.