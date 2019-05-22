Топ-3 компоненти літнього спортивного харчування

Прийшло літо, і частина занять з фітнес-залів перейшли на відкриті спортивні майданчики та пляжні зони. Фізична активність підвищується – ми працюємо на дачі, катаємось на велосипедах та гіробордах, багато бігаємо та плаваємо. Фітнес-тренери радять вносити у свій літній раціон певні зміни, враховуючи натуральні овочі, фрукти та ягоди. Для утримання досягнутих у залі результатів та удосконалення тіла потрібне додаткове якісне спортивне харчування.

Які компоненти найважливіші влітку?

Протеїни

В залежності від завдання протеїни допомагають нарощувати м’язову тканину та худнути. М'ясо, риба, яйця та сир є в нашому раціоні протягом всього року, але під час спеки ми частіше обираємо овочі, аніж стейкі. Усуваємо дефіцит білків за рахунок протеїнових коктейлів:

● протеїни на основі курячого білку засвоюються протягом 8 годин - їх корисно вживати перед сном;

● протеїни вищого ступеню очищення на основі сироватки більш легкі, час засвоєння не перевищує 5 годин - їх корисно вживати за 2 години до початку тренувального процесу.

Високоякісні протеїни допомагають організму ефективно позбавлятися від зайвих жирів та вуглеводів, одночасно підтримують білковий баланс. Це допомагає активізувати метаболізм та захистити серцево-судинну систему.

Розщеплені протеїни – амінокислоти

Обов’язковий елемент спортивного харчування атлетів, що мають високі фізичні навантаження. Під час активних тренувань кількість амінокислот, що ми отримуємо із звичайною їжею, недостатньо. Дефіцит покриває додаткове вживання корисних амінокислот у чистому вигляді, без жирів та вуглеводів.

Важливі амінокислоти:

● лейцин, ізолейцин, валін, або ВСАА-комплекс – бере участь у формуванні м’язової тканини;

● глютамін – сприяє синтезу протеїнів, має імуномодулюючі та антикатаболічні властивості;

● креатин – підвищує здібності людини щодо витримки великих фізичних навантажень, сприяє нарощуванню м’язів.

Гейнери

Спортивні добавки - гейнері складаються на 70% з чистих вуглеводів та допомагають швидко забезпечити організм потрібною енергією та не допускати перенавантаження підшлункової залози. Влітку ми багато вживаємо продуктів, що містять фруктозу та легкозасвоювані вуглеводи, тому особам, що схильні до повноти, вживання гейнерів потрібно коригувати в залежності від обраної дієти та об’ємів тренувань.