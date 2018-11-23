Золота рибка України відзнялася у відвертій фотосесії. ФОТО

Чотириразова олімпійська чемпіонка з плавання Яна Клочкова відзнялася у відвертій фотосесії.

Спортсменка поділилася зі своїми підписниками в Instagram яскравими світлинами.

Фото, на якому знаменита українська плавчиня позує в білому брючному костюмі і бюстгальтері такого ж кольору, вже зібрало безліч захоплених коментарів.

Нагадаємо, Білодід відзнялася для відомого журналу.

Джерело - Чемпіон.