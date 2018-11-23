Золота рибка України відзнялася у відвертій фотосесії. ФОТО

Чотириразова олімпійська чемпіонка з плавання Яна Клочкова відзнялася у відвертій фотосесії.
Спортсменка поділилася зі своїми підписниками в Instagram яскравими світлинами.
Фото, на якому знаменита українська плавчиня позує в білому брючному костюмі і бюстгальтері такого ж кольору, вже зібрало безліч захоплених коментарів.
"Ідіть покликом свого серця, будьте чесними з собою, ризикуйте і залишайтеся відкриті новому", – написала Клочкова.Переглянути цей допис в Instagram
Следуйте зову своего сердца, будьте честны с собой, рискуйте и оставайтесь открыты новому🕊 ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ MakeUp 💄 ☜➀☞ Hair⠀💇🏼♀️ @lebedd.ira ⠀ ⠀ Photographer 📸 @ira.kudria ═══════════════════════ ⠀ ⠀ #love #instagood #me #tbt #cute #follow #followme #photooftheday #happy #beautiful #picoftheday #like4like #instagramanet #instatag #fashion #instadaily #igers #instalike #swag #amazing #tflers #follow4follow #likeforlike #bestoftheday #l4l #girl #likes #lady #comment #stylish
Нагадаємо, Білодід відзнялася для відомого журналу.
Джерело - Чемпіон.