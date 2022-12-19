Джерело - Чемпіон.
Нападник збірної Аргентини Ліонель Мессі заслужив на перемогу на ЧС-2022.
Про це розповів легендарний Пеле.
"Футбол продовжує розповідати свою історію. Як завжди, захоплююче. Мессі виграв свій перший чемпіонат світу, як того й заслуговував. Мій дорогий друг, Мбаппе, забив чотири голи у фіналі. Яким подарунком для майбутнього нашого спорту було спостерігати за цим видовищем".
Мессі: Не збираюся йти зі збірної Аргентини
"І я не можу не привітати Марокко з їхньою неймовірною кампанією. Чудово бачити, як Африка сяє. Вітаємо, Аргентино. Звичайно, Дієго зараз посміхається", - написав Пеле
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