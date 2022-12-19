Нападник збірної Аргентини Ліонель Мессі заслужив на перемогу на ЧС-2022.

Про це розповів легендарний Пеле.

"Футбол продовжує розповідати свою історію. Як завжди, захоплююче. Мессі виграв свій перший чемпіонат світу, як того й заслуговував. Мій дорогий друг, Мбаппе, забив чотири голи у фіналі. Яким подарунком для майбутнього нашого спорту було спостерігати за цим видовищем".