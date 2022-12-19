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Пеле: Марадона зараз посміхається

Сьогодні 08:20 258 0
Легендарний бразилець прокоментував перемогу Аргентину на ЧС
Пеле: Марадона зараз посміхається
#Ліонель Мессі, #Пеле, #Збірна Аргентини з футболу, #Чемпіонат світу-2022 з футболу, #Дієго Марадона

Джерело - Чемпіон.

Нападник збірної Аргентини Ліонель Мессі заслужив на перемогу на ЧС-2022.

Про це розповів легендарний Пеле.

"Футбол продовжує розповідати свою історію. Як завжди, захоплююче. Мессі виграв свій перший чемпіонат світу, як того й заслуговував. Мій дорогий друг, Мбаппе, забив чотири голи у фіналі. Яким подарунком для майбутнього нашого спорту було спостерігати за цим видовищем".

  Мессі: Не збираюся йти зі збірної Аргентини

"І я не можу не привітати Марокко з їхньою неймовірною кампанією. Чудово бачити, як Африка сяє. Вітаємо, Аргентино. Звичайно, Дієго зараз посміхається", - написав Пеле

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Допис, поширений Pelé (@pele)

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