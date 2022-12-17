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Аргентина – Франція: прогноз букмекерів на фінал ЧС-2022

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Аргентина – Франція: прогноз букмекерів на фінал ЧС-2022
#Збірна Аргентини, #Збірна Франції, #ЧС-2022

Джерело - Чемпіон.

Збірні Аргентини та Франції мають майже однакові шанси на успіх у фінальному поєдинку чемпіонату світу.

Коефіцієнт на перемогу Аргентини – 2,75, на перемогу Франції – 2,90, на нічию – 3,15.

Гра відбудеться 18 грудня на стадіоні Лусаїл Айконік у Лусаїлі, Катар. Початок – о 17:00 за київським часом.

Наш сайт проведе текстову трансляцію поєдинку. Нагадаємо, пряма відеотрансляція матчу відбудеться на регіональних телеканалах Суспільного та на медіасервісі MEGOGO.

Факти про суперників

Аргентина:

  • 17 разів грала у фінальних частинах ЧС;
  • дворазовий чемпіон (1978 та 1986);
  • триразовий віцечемпіон (1930, 1990, 2014);
  • пропустила лише один Мундіаль за спортивним принципом (1970), у 1938, 1950, 1964 роках не брали участі;
  • найкращий бомбардир – Ліонель Мессі (11);
  • найбільше матчів – Ліонель Мессі (25);
  • найкращі бомбардири на ЧС-2022 – Ліонель Мессі (5), Хуліан Альварес (4);
  • найкращий асистент на ЧС-2022 – Ліонель Мессі (3).

Франція:

  • 15 разів грала у фінальних частинах ЧС;
  • дворазовий чемпіон (1998, 2018);
  • срібний призер (2006);
  • найкращий бомбардир – Жюст Фонтен (13);
  • найбільше матчів – Уго Льоріс (19);
  • найкращі бомбардири на ЧС-2022 – Кіліан Мбаппе (5), Олів'є Жіру (4);
  • найкращий асистент на ЧС-2022 – Антуан Грізманн (3).
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