Аргентина – Франція: прогноз букмекерів на фінал ЧС-2022

Джерело - Чемпіон.

Збірні Аргентини та Франції мають майже однакові шанси на успіх у фінальному поєдинку чемпіонату світу.

Коефіцієнт на перемогу Аргентини – 2,75, на перемогу Франції – 2,90, на нічию – 3,15.

Гра відбудеться 18 грудня на стадіоні Лусаїл Айконік у Лусаїлі, Катар. Початок – о 17:00 за київським часом.

Наш сайт проведе текстову трансляцію поєдинку. Нагадаємо, пряма відеотрансляція матчу відбудеться на регіональних телеканалах Суспільного та на медіасервісі MEGOGO.

Факти про суперників

Аргентина:

17 разів грала у фінальних частинах ЧС;

дворазовий чемпіон (1978 та 1986);

триразовий віцечемпіон (1930, 1990, 2014);

пропустила лише один Мундіаль за спортивним принципом (1970), у 1938, 1950, 1964 роках не брали участі;

найкращий бомбардир – Ліонель Мессі (11);

найбільше матчів – Ліонель Мессі (25);

найкращі бомбардири на ЧС-2022 – Ліонель Мессі (5), Хуліан Альварес (4);

найкращий асистент на ЧС-2022 – Ліонель Мессі (3).

Франція: