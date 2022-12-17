Аргентина – Франція: прогноз букмекерів на фінал ЧС-2022

Джерело - Чемпіон.
Збірні Аргентини та Франції мають майже однакові шанси на успіх у фінальному поєдинку чемпіонату світу.
Коефіцієнт на перемогу Аргентини – 2,75, на перемогу Франції – 2,90, на нічию – 3,15.
Гра відбудеться 18 грудня на стадіоні Лусаїл Айконік у Лусаїлі, Катар. Початок – о 17:00 за київським часом.
Наш сайт проведе текстову трансляцію поєдинку. Нагадаємо, пряма відеотрансляція матчу відбудеться на регіональних телеканалах Суспільного та на медіасервісі MEGOGO.
Факти про суперників
Аргентина:
- 17 разів грала у фінальних частинах ЧС;
- дворазовий чемпіон (1978 та 1986);
- триразовий віцечемпіон (1930, 1990, 2014);
- пропустила лише один Мундіаль за спортивним принципом (1970), у 1938, 1950, 1964 роках не брали участі;
- найкращий бомбардир – Ліонель Мессі (11);
- найбільше матчів – Ліонель Мессі (25);
- найкращі бомбардири на ЧС-2022 – Ліонель Мессі (5), Хуліан Альварес (4);
- найкращий асистент на ЧС-2022 – Ліонель Мессі (3).
Франція:
- 15 разів грала у фінальних частинах ЧС;
- дворазовий чемпіон (1998, 2018);
- срібний призер (2006);
- найкращий бомбардир – Жюст Фонтен (13);
- найбільше матчів – Уго Льоріс (19);
- найкращі бомбардири на ЧС-2022 – Кіліан Мбаппе (5), Олів'є Жіру (4);
- найкращий асистент на ЧС-2022 – Антуан Грізманн (3).