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Беллінгем: Арбітр не відповідав рівню матчу Англія - ​​Франція

Сьогодні 19:55 77 0
Беллінгем: Арбітр не відповідав рівню матчу Англія - ​​Франція
#Англія, #Франція, #ЧС-2022

Джерело - ITV.com.

Півзахисник збірної Англії та дортмундської Боруссії Джуд Беллінгем незадоволений суддівством у матчі 1/4 фіналу чемпіонату світу - 2022 з національною командою Франції (1:2).

Про це заявив сам гравець.

"Якщо чесно, робота арбітра залишає бажати кращого. Поганий матч може бути у всіх, у гравців та у суддів. Думаю, цього разу арбітр не відповідав рівню матчу.

Але є й інші чинники, які б пояснювали, чому ми програли. Я не хочу звалювати все на суддю. Все-таки ми грали у цьому матчі, і попит йде з нас. Але так, арбітр не був на висоті у цій зустрічі. У першому таймі було кілька фолів у штрафному майданчику, а ми смертельно небезпечні при виконанні стандартів, тому кожен із них міг мати вирішальне значення", - заявив Беллінгем.

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