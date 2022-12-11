Беллінгем: Арбітр не відповідав рівню матчу Англія - ​​Франція

Півзахисник збірної Англії та дортмундської Боруссії Джуд Беллінгем незадоволений суддівством у матчі 1/4 фіналу чемпіонату світу - 2022 з національною командою Франції (1:2).

Про це заявив сам гравець.

"Якщо чесно, робота арбітра залишає бажати кращого. Поганий матч може бути у всіх, у гравців та у суддів. Думаю, цього разу арбітр не відповідав рівню матчу.

Але є й інші чинники, які б пояснювали, чому ми програли. Я не хочу звалювати все на суддю. Все-таки ми грали у цьому матчі, і попит йде з нас. Але так, арбітр не був на висоті у цій зустрічі. У першому таймі було кілька фолів у штрафному майданчику, а ми смертельно небезпечні при виконанні стандартів, тому кожен із них міг мати вирішальне значення", - заявив Беллінгем.