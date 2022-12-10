Визначився другий півфіналіст турніру

Джерело - Чемпіон.

У матчі 1/4 фіналу чемпіонату світу-2022 з футболу збірна Аргентини святкувала перемогу над Нідерландами.

У матчі 1/2 фіналу, який відбудеться 13 грудня, Аргентина зіграє з Хорватією, яка раніше у серії пенальті здолала Бразилію.

Чемпіонат світу з футболу ФІФА 2022

1/4 фіналу

9 грудня, 2022 рік

Нідерланди - Аргентина 2:2 (пен 3:4) (0:1, 2:1, 0:0, 0:0)

Голи: 0:1 - 35 Моліна, 0:2 - 73 Мессі (пен),1:2 - 83 Вергхорст, 2:2 - 90+11 Вергхорст

Нідерланди: Нопперт, Тімбер, ван Дейк, Аке, Дюмфріс, де Роон (Коопмейнерс 46), Френкі де Йонг, Блінд (Люк де Йонг 65), Гакпо (Ланг 113), Депай (Вегорст 78), Бергвейн (Бергейс 46)

Аргентина: Еміліано Мартінес, Ромеро (Песселья 78), Отаменді, Лісандро Мартінес (Ді Марія 112), Моліна (Монтьєль 106), Де Пауль (Паредес 66), Фернандес, Мак Аллістер, Акунья (Тальяфіко 78), Мессі, Альварес (Лаутаро Мартінес 82)

Попередження: Тімбер 43, Депай 76, Бергейс 88, ван Дейк 90+1 - Акунья 43, Ромеро 45, Лісандро Мартінес 76, Паредес 89, Мессі 90+11, Отаменді 90+12, Монтьєль 109, Песселья 112