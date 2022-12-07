Cімон: Іспанія несправедливо вилетіла від Марокко

Збірна Іспанії протягом всього матчу 1/8 фіналу ЧС-2022 перевершувала команду Марокко.

Про це розповів голкіпер іспанців Унаї Сімон.

"Особисто я вважаю, що ми 120 хвилин перевершували суперника. Знаєте, після завершення цього невдалого матчу мої слова не мають значення, адже ми не забили.

Все просто — Марокко було краще нас у серії пенальті, тому і пройшло в 1/4 фіналу. Цей чемпіонат світу — змагання сюрпризів.

Іспанія несправедливо вилетіла від Марокко. Ми цього не чекали. І нам не вдалося уникнути цієї долі. Що ж, ми їдемо додому", — сказав Сімон.