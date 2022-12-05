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Фердінанд назвав збірну, яка виграє ЧС-2022

Сьогодні 22:25 154 0
Англієць вірить в успіх своїх співвітчизників
Фердінанд назвав збірну, яка виграє ЧС-2022
#Англія, #Франція, #ЧС-2022

Джерело - isport.ua.

Збірна Англії здатна за рахунок фізичної підготовки домінувати над іншими командами на ЧС-2022.

Про це заявив колишній захисник Манчестер Юнайтед та збірної Англії Ріо Фердінанд.

"Я дивився матч Франції, яку я вважав одним із фаворитів, проти Польщі. Але у французів не вистачає через травми п'яти гравців основи, вона ослаблена. Після гри я зовсім не боюся Франції. Страх вселяє лише Мбаппе.

Франція нічого не показала, вона розраховує на індивідуальні дії гравців. Якщо Англія стримає Мбаппе, не бачу проблем на шляху до перемоги над Францією.

Англія грала з чемпіонами Африки, до речі, а Франція обіграла Польщу, яка дуже слабко виступала на ЧС-2022.

Англія – сильніша команда, сто відсотків. Думаю, вона виграє чемпіонат.

Рівний бій їй може дати лише Бразилія, інші команди бачу слабкі місця. Англія здатна за рахунок фізичної підготовки домінувати над іншими", - сказав Фердінанд на своєму YouTube-каналі.

Нагадаємо збірні Англії та Франції в один день вийшли до чвертьфіналу чемпіонату світу-2022. Матч відбудеться у суботу, 10 грудня. Початок поєдинку о 21:00 за київським часом.

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