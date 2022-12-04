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Тренер США: Дуже пишаюся командою, але гірко розчарований результатом

Сьогодні 13:25 197 0
Наставник команди визнав поразку у матчі з Нідерландами
Тренер США: Дуже пишаюся командою, але гірко розчарований результатом
#Нідерланди, #США, #ЧС-2022

Джерело - ФІФА.

Гравці збірної США вклали всі свої сили у матчі 1/8 фіналу ЧС-2022 з Нідерландами (1:3).

Про це заявив головний тренер збірної США Грегг Берхалтер.

"З цим важко змиритися. У нас такий хороший склад, гравці такі близькі. Сьогодні у нас не вийшло, але не через відсутність спроб та зусиль. Хлопці вклали в цю гру все, що в них було. І, на жаль, ми  програли.

Я дуже гордий. Дуже приємно бачити, як ця команда згуртувалися за останні три з половиною роки. Нечасто можна побачити такий зв'язок між товаришами за командою, персоналом та всіма.

Дуже пишаюся цією командою, але гірко розчарований сьогоднішнім результатом", - сказав Берхалтер.

Нагадаємо, за підсумками групового етапу Сполучені Штати Америки в останньому турі зуміли завоювати для себе другий рядок свого квартету.

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