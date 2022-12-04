Тренер США: Дуже пишаюся командою, але гірко розчарований результатом

Гравці збірної США вклали всі свої сили у матчі 1/8 фіналу ЧС-2022 з Нідерландами (1:3).

Про це заявив головний тренер збірної США Грегг Берхалтер.

"З цим важко змиритися. У нас такий хороший склад, гравці такі близькі. Сьогодні у нас не вийшло, але не через відсутність спроб та зусиль. Хлопці вклали в цю гру все, що в них було. І, на жаль, ми програли.

Я дуже гордий. Дуже приємно бачити, як ця команда згуртувалися за останні три з половиною роки. Нечасто можна побачити такий зв'язок між товаришами за командою, персоналом та всіма.

Дуже пишаюся цією командою, але гірко розчарований сьогоднішнім результатом", - сказав Берхалтер.