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Депай вийшов на друге місце в списку бомбардирів збірної Нідерландів

Сьогодні 18:24 241 0
Нідерландець відкрив рахунок в матчі з США
Депай вийшов на друге місце в списку бомбардирів збірної Нідерландів
#Збірна Нідерландів з футболу, #Чемпіонат світу-2022 з футболу, #Мемфіс Депай

Джерело - Чемпіон.

Нападник збірної Нідерландів Мемфіc Депай відкрив рахунок у матчі 1/8 фіналу ЧС-2022 проти США.

Про це повідомляє William Hill.

Цей гол став для 28-річного футболіста вже 43-м у складі національної команди, він випередив Класа-Яна Хунтелара та вийшов на друге місце у списку бомбардирів.

Більше за Нідерланди забив лише Робін ван Персі - 50.

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