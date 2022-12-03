Депай вийшов на друге місце в списку бомбардирів збірної Нідерландів

Джерело - Чемпіон.
Нападник збірної Нідерландів Мемфіc Депай відкрив рахунок у матчі 1/8 фіналу ЧС-2022 проти США.
Про це повідомляє William Hill.
Цей гол став для 28-річного футболіста вже 43-м у складі національної команди, він випередив Класа-Яна Хунтелара та вийшов на друге місце у списку бомбардирів.
Більше за Нідерланди забив лише Робін ван Персі - 50.
Most goals scored for the Netherlands men’s national team:— William Hill (@WilliamHill) December 3, 2022
🇳🇱 50 - Robin van Persie
🇳🇱 43 - Memphis Depay
🇳🇱 42 - Klaas-Jan Huntelaar
🇳🇱 40 - Patrick Kluivert
Memphis is closing in on RVP.