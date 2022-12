Депай вийшов на друге місце в списку бомбардирів збірної Нідерландів

Нападник збірної Нідерландів Мемфіc Депай відкрив рахунок у матчі 1/8 фіналу ЧС-2022 проти США.

Про це повідомляє William Hill.

Цей гол став для 28-річного футболіста вже 43-м у складі національної команди, він випередив Класа-Яна Хунтелара та вийшов на друге місце у списку бомбардирів.

Більше за Нідерланди забив лише Робін ван Персі - 50.

Most goals scored for the Netherlands men’s national team:



🇳🇱 50 - Robin van Persie

🇳🇱 43 - Memphis Depay

🇳🇱 42 - Klaas-Jan Huntelaar

🇳🇱 40 - Patrick Kluivert



Memphis is closing in on RVP.