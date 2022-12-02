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Куртуа: Ми не золоте покоління збірної Бельгії

Сьогодні 14:13 133 0
Тібо Куртуа прокоментував нічию з Хорватією
Куртуа: Ми не золоте покоління збірної Бельгії
#Куртуа

Джерело - sport.ua.

Збірна Бельгії не змогла показати свій рівень на ЧС-2022.

Про це розповів голкіпер бельгійців Тібо Куртуа.

"Якщо ми нічого не виграємо, то ми не є золотим поколінням. Але ми покоління з великою кількістю талановитих і великих гравців. Ми показали на ЧС-2018, що можемо добре грати. Але на Євро-2020 і тут – ми були не свої. Трохи прикро. Подивимося, хто піде, а хто лишиться. У березні вже є матчі за вихід на Євро-2024.

Це не те, чого ми хотіли. Але ми з самого початку знали, що ми маємо зіткнутися з трьома важкими суперниками. У першому матчі проти Канади (1:0) ми виграли, хоча не заслуговували, можливо, на перемогу. У другому матчі була б справедливіша нічия (поразка від Марокко 0:2).

Ми виявилися спиною до стіни, граючи проти сильної збірної. Ми показали те, що хотіли бачити, але влучили у штанги. М'яч не хотів заходити у ворота. Це футбол. Ми зробили все, щоб перемогти. Саме у другому матчі ми не зробили того, що мали", - відзначив Куртуа.

Нагадаємо, Куртуа - найкращий гравець матчу Хорватія - Бельгія на ЧС-2022.

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