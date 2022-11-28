Джерело - Чемпіон.

У матчі другого туру групи G чемпіонату світу-2022 з футболу збірна Сербії зіграла внічию з Камеруном.

У третьому турі чемпіонату світу, 2 грудня, збірна Сербії зіграє зі Швейцарією, а Камерун - з Бразилією.

Чемпіонат світу з футболу ФІФА 2022

Група G, 2 тур

28 листопада, 2022 рік

Камерун - Сербія 3:3 (1:2)

Голи: 1:0 - 29 Кастеллето, 1:1 - 45+1 Павлович, 1:2 - 45+3 Мілінкович-Савич, 1:3 - 53 Мітрович, 2:3 - 63 Абубакар, 3:3 - 66 Чупо-Мотінг

Камерун: Епассі, Фаї, Кастелетто, Нкулу, Толо, Хонгла (Абубакар 55), Ангісса (Гуе 81), П. Кунде (Ондуа 67), Мбеумо (Нкудо 81), Чупо-Мотінг, Токо-Екамбі (Бассогог 67)

Сербія: В. Мілінкович-Савич, Велькович (Бабич 78), Міленкович, Павлович (С. Митрович 56), Живкович (Радоньїч 78), Максімович, Лукич, С. Мілінкович-Савич (Груїч 78), Костич, Тадич, А. Мітрович

Попередження: Нкулу 24 - Міленкович 90+2