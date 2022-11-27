Джерело - Чемпіон.

У матчі другого туру групи F чемпіонату світу-2022 з футболу збірна Бельгії зазнала поразки від Марокко.

Несподівана поразка бельгійців збільшила інтригу у групі F у боротьбі за дві путівки до плей-оф турніру.

Сьогодні, 27 листопада, у цій групі відбудеться ще один матч, в якому Хорватія зіграє з Канадою. Початок матчу о 18:00.

У третьому турі чемпіонату світу, 1 грудня, збірна Бельгії зіграє з Хорватією, а Марокко - з Канадою.

Чемпіонат світу з футболу ФІФА 2022

Група F, 2 тур

27 листопада, 2022 рік

Бельгія - Марокко 0:2 (0:0)

Голи: 0:1 - 73 Сабірі, 0:2 - 90+3 Абухлаль

Бельгія: Куртуа, Меньє (Лукаку 81), Алдервейрелд, Вертонген, Кастань, Онана (Тілеманс 60), Вітцель, Де Брюйне, Еден Азар (Мертенс 60), Торган Азар (Троссард 75), Батшуайї (де Каталаре 75)

Марокко: Мунір, Мазрауї, Саісс, Агер, Хакімі (Аттійят-Алла 67), Амалла, Амрабат (Сабірі 67), Унаї (Ель-Амік 78), Буфаль (Абухляль 72), Ен-Несірі (Хамдалла 72), Зієш

Попередження: Онана 28 - Сабірі 90+5.