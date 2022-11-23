Жиру: Дуже гордий, не маю наміру зупинятись

Форвард збірної Франції прокоментував перемогу на ЧС-2022

Джерело - RMC Sport.

Нападник збірної Франції Олів'є Жиру присвятив перемогу над Австралією (4:1) у 1-му турі ЧС-2022 травмованому Лукасу Ернандесу.

Про це він повідомляє RMC Sport.

"З точки зору команди, я дуже радий цим 4 голам і такому початку змагань. Але початок гри був необов'язковим, ми маємо покращити це. Хочу присвятити цю перемогу Лукасу Ернандесу, який травмувався. Це темна пляма цього вечора".

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"З приводу індивідуальної гри, я навряд міг сподіватись на краще. Я дуже гордий, не маю наміру зупинятись. Сподіваюся продовжувати, щоб допомогти команді досягти нашої мети", - сказав Жиру.

Нагадаємо, Грізманн - найкращий гравець матчу Франція - Австралія.