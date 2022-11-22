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Збірна Франції впевнено переграла Австралію у 1 турі ЧС-2022

Сьогодні 23:00 381 0
Жіру оформив дубль у звітному матчі
Збірна Франції впевнено переграла Австралію у 1 турі ЧС-2022
Фото: AFP
#Австралія, #Франція, #ЧС-2022

Джерело - Чемпіон.

У матчі першого туру групи D чемпіонату світу-2022 з футболу збірна Франції святкувала перемогу над Австралією.

Матч розпочався невдало для збірної Франції. Вже на 9-ій хвилині австралійці забили гол - відзначився Гудвін, який сповна скористався передачею Лакі. Через пару хвилин французи мали ще одну проблему - травмувався Бернар Ернандес і Дешам провів вимушену заміну. 

Далі французька команда постаралася переломити хід гри, і цей їй вдалося ще до перерви. На 27-ій хвилині матчу Тео Ернандес виконав хорошу передачу і Рабйо ударом головою переграв голкіпера суперника. А через 5 хвилин Рабйо вже асистував Жіру, який низовим ударом переграв голкіпера Австралії. 

На 37-ій хвилині Жіру був першим на добиванні, але пробив вище воріт. Дембеле у наступній атаці змарнував хорошу можливість збільшити рахунок. Наприкінці тайму команди обмінялися небезпечними моментами. Спочатку з передачі Грізманна Мбаппе пробив вище воріт. А у наступній атаці Ірвін ударом головою не влучив у ворота французів. 

На 61-ій хвилині Мбаппе мав шанс відзначитися голом, але у стрибку пробив вище воріт. А вже через сім хвилин Мбаппе свого досягнув - Дембеле виконав простріл у штрафний майданчик, де Мбаппе ударом головою з близької відстані результативно замкнув атаку. 

На 71-ій хвилині матчу французи забили ще один гол ударом головою: з передачі Мбаппе Жіру оформив дубль. Французька команда, пропустивши першою голом, зуміла проявити характер і здобути перемогу з переконливим рахунком 4:1.

Сьогодні, 22 листопада, у групі D збірна Данії зіграла внічию з Тунісом (0:0)

У другому турі чемпіонату світу, 26 листопада, збірна Франції зіграє з Данією, а Туніс - з Австралією.

Чемпіонат світу з футболу ФІФА 2022
Група D, 1 тур
22 листопада, 2022 рік

Франція - Австралія 4:1 (2:1)

Голи: 0:1 - 9 Гудвін, 1:1 - 27 Рабйо, 2:1 - 32 Жіру, 3:1 - 68 Мбаппе, 4:1 - 71 Жіру

Франція: Льоріс, Павар (Кунде, 89), Упамекано, Конате, Люка Ернандес (Тео Ернандес, 13), Чуамені (Фофана, 77), Рабйо, Дембеле (Коман, 77), Грізманн, Мбаппе, Жіру (Тюрам, 89)

Австралія: Раян, Аткінсон (Дегенек, 85), Суттар, Роулес, Бехіч, Муй. Лекі, Ірвін (Баккус, 85), Макгрі (Мабіль, 73), Гудвін (Куол, 74), Дьюк (Каммінгс, 56)

Попередження: Дьюк, 55, Ірвін, 80, Муй, 90+4

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