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Депай: Намагатимемося зіграти краще в наступному матчі

Сьогодні 09:52 120 0
Мемфіс Депай прокоментував перемогу над Сенегалом
Депай: Намагатимемося зіграти краще в наступному матчі
#Мемфіс Депай

Джерело - sport.ua.

Лідер збірної Нідерландів Мемфіс Депай оцінив перемогу над національною командою Сенегалу (2:0) у матчі першого туру групового раунду чемпіонату світу 2022.

Про це розповів сам футболіст.

"Радий, що зміг допомогти команді перемогти. У наступному матчі намагатимемося зіграти краще.

Гра Гакпо? Радий за нього. Цей хлопець справжній роботяга. Сподіваюся, на нього чекає успішна кар'єра. У наступних матчах він матиме багато моментів, щоб забити ще", - сказав Депай.

У наступному турі групового етапу ЧС-2022 Нідерланди зіграють 25 листопада з Еквадором.

Нагадаємо, ван Гал став рекордсменом збірної Нідерландів.

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