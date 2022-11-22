Депай: Намагатимемося зіграти краще в наступному матчі

Джерело - sport.ua.
Лідер збірної Нідерландів Мемфіс Депай оцінив перемогу над національною командою Сенегалу (2:0) у матчі першого туру групового раунду чемпіонату світу 2022.
Про це розповів сам футболіст.
"Радий, що зміг допомогти команді перемогти. У наступному матчі намагатимемося зіграти краще.
Гра Гакпо? Радий за нього. Цей хлопець справжній роботяга. Сподіваюся, на нього чекає успішна кар'єра. У наступних матчах він матиме багато моментів, щоб забити ще", - сказав Депай.
У наступному турі групового етапу ЧС-2022 Нідерланди зіграють 25 листопада з Еквадором.
Нагадаємо, ван Гал став рекордсменом збірної Нідерландів.