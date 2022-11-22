Депай: Намагатимемося зіграти краще в наступному матчі

Лідер збірної Нідерландів Мемфіс Депай оцінив перемогу над національною командою Сенегалу (2:0) у матчі першого туру групового раунду чемпіонату світу 2022.

Про це розповів сам футболіст.

"Радий, що зміг допомогти команді перемогти. У наступному матчі намагатимемося зіграти краще.

Гра Гакпо? Радий за нього. Цей хлопець справжній роботяга. Сподіваюся, на нього чекає успішна кар'єра. У наступних матчах він матиме багато моментів, щоб забити ще", - сказав Депай.