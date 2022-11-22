Бейл став співрекордсменом-гвардійцем збірної Вельсу

Джерело - sport.ua.
У матчі 1-го туру чемпіонату світу у Катарі зіграли між собою збірні США та Вельсу зіграли внічию.
Для 33-річного Гарета Бейла ця гра у формі збірної Вельса стала 109-ю у кар'єрі. За цим показником він повторив рекордний показник захисника Кріса Гантера, який залишився у запасі.
Актуально: США - Вельс 1:1: огляд матчу
На сьогодні від дуету лідерів – Бейла та Гантера – лише на дві гри відстає голкіпер збірної Уельсу Вейн Геннесі.
Топ-5 гвардійців збірної Вельсу
Гарет Бейл (2006-н.в.) – 109 матчів (41 гол)
Кріс Гантер (2007-н.в.) – 109
Вейн Геннесі (2007-н.в.) – 107 (95 пропущених голів)
Невілл Саутол (1982-1997) - 92 (-126)
Ешлі Вільямс (2008-2019) – 86 (6)