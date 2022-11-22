Головне
Аргентина - Саудівська Аравія: анонс і прогноз матчу чемпіонату світу-2022
Сьогодні 08:10 797
Мессі зламає інтернет своєю перемогою на ЧС-2022: думка спортивних журналістів про Мундіаль у Катарі - Частина ІІ
Сьогодні 08:29 761
Данія - Туніс: анонс і прогноз матчу чемпіонату світу-2022
Сьогодні 07:22 534
Мексика - Польща: анонс і прогноз матчу чемпіонату світу-2022
Сьогодні 07:05 772
Франція - Австралія: анонс і прогноз матчу чемпіонату світу-2022
Сьогодні 06:34 677
Гол дня: син легендарного Джорджа Веа забив перший м'яч США на ЧС-2022 - ВІДЕО
Сьогодні 00:57 647
Чемпіонат світу-2022: розклад, календар, результати, турнірна таблиця
Вчора 23:18 8163
США та Вельс не виявили сильнішого у 1 турі ЧС-2022
Вчора 23:01 335
Збірна Нідерландів перемогла Сенегал у 1 турі ЧС-2022
Вчора 20:01 671
Беленюк заявив про вихід з НОК України
Вчора 19:54 991
Прямі трансляції

Бейл став співрекордсменом-гвардійцем збірної Вельсу

Сьогодні 08:10 359 0
Бейл став співрекордсменом-гвардійцем збірної Вельсу
Фото - gettyimages
#Гарет Бейл

Джерело - sport.ua.

У матчі 1-го туру чемпіонату світу у Катарі зіграли між собою збірні США та Вельсу зіграли внічию.

Для 33-річного Гарета Бейла ця гра у формі збірної Вельса стала 109-ю у кар'єрі. За цим показником він повторив рекордний показник захисника Кріса Гантера, який залишився у запасі.

Актуально: США - Вельс 1:1: огляд матчу

На сьогодні від дуету лідерів – Бейла та Гантера – лише на дві гри відстає голкіпер збірної Уельсу Вейн Геннесі.

Топ-5 гвардійців збірної Вельсу

Гарет Бейл (2006-н.в.) – 109 матчів (41 гол)
Кріс Гантер (2007-н.в.) – 109
Вейн Геннесі (2007-н.в.) – 107 (95 пропущених голів)
Невілл Саутол (1982-1997) - 92 (-126)
Ешлі Вільямс (2008-2019) – 86 (6)
Коментарі ()
Популярне зараз
Рейтинг ATP: Джокович повернувся до ТОП-5 Рейтинг ATP: Джокович повернувся до ТОП-5 35406
Англія - Іран: де дивитися матч ЧС-2022 Англія - Іран: де дивитися матч ЧС-2022 8134
Рейтинг WTA: Калініна залишається першою ракеткою України Рейтинг WTA: Калініна залишається першою ракеткою України 254487
Чемпіонат світу-2022: розклад, календар, результати, турнірна таблиця Чемпіонат світу-2022: розклад, календар, результати, турнірна таблиця 8163
Сенегал - Нідерланди: де дивитися матч ЧС-2022 Сенегал - Нідерланди: де дивитися матч ЧС-2022 5892
Верес - Динамо: де дивитися матч УПЛ Верес - Динамо: де дивитися матч УПЛ 5927
Рекомендуємо
Українські клуби заробили 74 млн євро в єврокубках 2021/2022 Українські клуби заробили 74 млн євро в єврокубках 2021/2022 12645
Дівчина дня. Айлін Гу - американська модель, яка виграла золоту медаль для Китаю Дівчина дня. Айлін Гу - американська модель, яка виграла золоту медаль для Китаю 11308
Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 49 Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 49 20056
Лобановський назавжди. 83 роки тому народився легендарний тренер Динамо Лобановський назавжди. 83 роки тому народився легендарний тренер Динамо 7860
Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все 47170
Перемога над Росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма Перемога над Росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма 29568 1