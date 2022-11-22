Бейл став співрекордсменом-гвардійцем збірної Вельсу

У матчі 1-го туру чемпіонату світу у Катарі зіграли між собою збірні США та Вельсу зіграли внічию.

Для 33-річного Гарета Бейла ця гра у формі збірної Вельса стала 109-ю у кар'єрі. За цим показником він повторив рекордний показник захисника Кріса Гантера, який залишився у запасі.

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На сьогодні від дуету лідерів – Бейла та Гантера – лише на дві гри відстає голкіпер збірної Уельсу Вейн Геннесі.

Топ-5 гвардійців збірної Вельсу

Гарет Бейл (2006-н.в.) – 109 матчів (41 гол)

Кріс Гантер (2007-н.в.) – 109

Вейн Геннесі (2007-н.в.) – 107 (95 пропущених голів)

Невілл Саутол (1982-1997) - 92 (-126)

Ешлі Вільямс (2008-2019) – 86 (6)