Англія - Іран: відомі стартові склади команд на матч ЧС-2022

Матч розпочнеться о 15:00

Джерело - Чемпіон.

Наставники збірних Англії та Ірану визначилися зі стартовими складами на матч чемпіонату світу.

Матч розпочнеться о 15:00.

Стартові склади команд:

Англія: Пікфорд, Шоу, Стоунз, Магуайр, Тріп'єр, Райс, Маунт, Беллінгхем, Сака, Стерлінг, Кейн

Актуально: Англія - Іран - онлайн-трансляція LIVE - ЧС-2022

Іран: Біранванд, Мохаррамі, Хайсафі, Мохаммаді, Яханбакш, Пурліганджі, Таремі, Чесмі, Карімі, Хоссейні, Нуроллахі

Відзначимо, що цього року команда Гарета Саутгейта не перемагала в офіційних матчах (не товариських).