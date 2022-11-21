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Англія - Іран: відомі стартові склади команд на матч ЧС-2022

Сьогодні 14:31 1278 0
Матч розпочнеться о 15:00
Англія - Іран: відомі стартові склади команд на матч ЧС-2022
#Англія, #Іран, #ЧС-2022

Джерело - Чемпіон.

Наставники збірних Англії та Ірану визначилися зі стартовими складами на матч чемпіонату світу. 

Матч розпочнеться о 15:00.

Стартові склади команд:

Англія: Пікфорд, Шоу, Стоунз, Магуайр, Тріп'єр, Райс, Маунт, Беллінгхем, Сака, Стерлінг, Кейн

Актуально: Англія - Іран - онлайн-трансляція LIVE - ЧС-2022

Іран: Біранванд, Мохаррамі, Хайсафі, Мохаммаді, Яханбакш, Пурліганджі, Таремі, Чесмі, Карімі, Хоссейні, Нуроллахі

Відзначимо, що цього року команда Гарета Саутгейта не перемагала в офіційних матчах (не товариських).

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