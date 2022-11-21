Англія - Іран: відомі стартові склади команд на матч ЧС-2022

Джерело - Чемпіон.
Наставники збірних Англії та Ірану визначилися зі стартовими складами на матч чемпіонату світу.
Матч розпочнеться о 15:00.
Стартові склади команд:
Англія: Пікфорд, Шоу, Стоунз, Магуайр, Тріп'єр, Райс, Маунт, Беллінгхем, Сака, Стерлінг, Кейн
Актуально: Англія - Іран - онлайн-трансляція LIVE - ЧС-2022
Іран: Біранванд, Мохаррамі, Хайсафі, Мохаммаді, Яханбакш, Пурліганджі, Таремі, Чесмі, Карімі, Хоссейні, Нуроллахі
Відзначимо, що цього року команда Гарета Саутгейта не перемагала в офіційних матчах (не товариських).