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Шевченко побажав удачі Левандовському на ЧС-2022

Вчора 22:53 538 0
Шевченко побажав удачі Левандовському на ЧС-2022
#Роберт Левандовський, #Андрій Шевченко

Джерело - Чемпіон.

Колишній тренер збірної України Андрій Шевченко побажав удачі нападнику збірної Польщі напередодні ЧС-2022.

Про це українець написав у соцмережах.

"Спогади про початку цього року, коли я зустрів Роберта Левандовського у Польщі з Laureus Sport, який підтримує роботу з українськими біженцями у Варшаві. Роберте, дякую, що використовуєш свою платформу для привернення уваги до війни, що триває в Україні, і дякую, що не забуваєш про мою країну, вирушаючи на Чемпіонат світу з футболу. Удачі та гарної гри!", - написав Левандовський.

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