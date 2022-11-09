Гвардіола розкритикував рішення провести ЧС-2022 посеред клубного сезону

Головний тренер Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола назвав рішення ФІФА проводити чемпіона світу з футболу посеред клубного сезону божевіллям.

Про це розповів сам іспанський фахівець.

"Це божевілля. Гравці не можуть відпочити та постійно оглядаються на чемпіонат світу. Травма у матчі з Брентфордом не вплине на результати у прем'єр-лізі, але ви пропустите чемпіонат світу. Місяць тому я міг попросити гравців зосередитись, але тепер чемпіонат світу вже не за горами. У суботу ми граємо, а в неділю вони вже будуть у своїх збірних.

У Німеччині перша гра після чемпіонату світу відбудеться 20 січня, а ми розпочинаємо 26 грудня. Про те, що буде після чемпіонату світу, краще і зовсім не думати. Якщо гравці збірних не будуть доступні, мабуть доведеться задіяти гравців з академії або, скажімо, клубних фізіотерапевтів", – сказав Гвардіола.