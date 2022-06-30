ФІФА вже продала 1,8 млн квитків на чемпіонат світу-2022

Наступний етап продажу стартуватиме 5 липня

ФІФА вже реалізувала 1,8 млн квитків на матчі ЧС-2022 у Катарі.

Про це повідомляє пресслужба організації.

У ТОП-10 країн, з яких найбільше купували квитки, входять Катар, Канада, Англія, Франція, Німеччина, Індія, Саудівська Аравія, Іспанія, ОАЕ та США.

Наступний етап продажу стартуватиме 5 липня. Квитки реалізовуватимуть по черзі, що дозволить фанам підтвердити покупку відразу після вибору та обробки платежу.

Фанати зможуть придбати до шести квитків на матч та до 60 на весь турнір. Всього планують продати 3 млн квитків.

Чемпіонат світу-2022 стартує 21 листопада.