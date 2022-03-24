Японія та Саудівська Аравія вийшли на ЧС-2022

Визначилися ще два учасники чемпіонату світу-2022 в Катарі.

Збірна Японії та Саудівської Аравії вийшли на фінальний турнір ЧС-2022, який відбудеться у Катарі.

Японці в гостьовому матчі 9-го туру кваліфікації обіграли збірну Австралії (2:0), завдяки чому лідери групи тепер не опустяться нижче 2-го місця, яке дає пряму путівку на ЧС.

Цей чемпіонат світу стане 7-м підряд для Японії, вони не пропустили жодного з 1998 року.

Внаслідок поразки Австралія тепер не зможе наздогнати другу в групі Саудівську Аравію, яка тепер теж зіграє на турнірі, але ще має шанси фінішувати на першій сходинці.

Саудівська Аравія виступить на ЧС вшосте.

Австралія зіграє у четвертому раунді відбору, де зустрінеться з 3-м місцем групи А – поки що це Об’єднані Арабські Емірати.

Раніше на ЧС вийшли Катар (приймає турнір), Німеччина, Данія, Бразилія, Франція, Бельгія, Хорватія, Іспанія, Сербія, Англія, Швейцарія, Нідерланди, Аргентина, Іран та Південна Корея.

Нагадаємо, Ярмоленко не хоче прямої путівки збірної України на ЧС-2022.