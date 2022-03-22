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Ярмоленко не хоче прямої путівки збірної України на ЧС-2022

Сьогодні 17:28 230 0
Андрій Ярмоленко прокоментував стикові матчі на ЧС-2022
Ярмоленко не хоче прямої путівки збірної України на ЧС-2022
Фото - gettyimages
#раунд плей-офф до ЧС-2022, #ЧС-2022, #Андрій Ярмоленко

Джерело - Чемпіон.

Неправильно дарувати збірній України пряму путівку на ЧС-2022.

Про це розповів український півзахисник Вест Гема Андрій Ярмоленко в ефірі Денисов Time.

"Зараз важко думати про футбол, але якщо ця гра буде, то як ми можемо вийти на футбольне поле, і не віддати всі сили, дивлячись на те, як борються наші люди? Звісно, ​​треба тренуватися, готуватися. Нам сто відсотків буде важко, бо багато хто з хлопців сидить в Україні, не тренується. Хтось тримає в руках автомат, хтось розвозить їжу, зараз про футбол ніхто не думає.

Але коли буде ця гра, ми віддамо всі наші сили. Я десь читав, що нам хочуть подарувати путівку на чемпіонат світу, але вважаю, що це неправильно. У нас є руки та ноги, і ми маємо вирішувати все на футбольному полі. Допоможіть нам зупинити цю війну, закрийте небо, а ми вирішимо на футбольному полі. Хто буде сильнішим, той і гідний їхати на чемпіонат світу, - сказав Ярмоленко.

Раніше повідомлялося, що збірна України може напряму вийти на чемпіонат світу в Катарі.

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