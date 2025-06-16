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Чоловіча збірна України піднялася на одне місце в світовому рейтингу

Олег Дідух — 16 червня 2025, 14:07
Чоловіча збірна України піднялася на одне місце в світовому рейтингу
en.volleyballworld.com

Чоловіча збірна України піднялася на одне місце в оновленому світовому рейтингу Міжнародної федерації волейболу (FIVB).

Оновлена версія рейтингу була опублікована сьогодні, 16 червня.

Україна в рейтингу піднялася з 14 місця на 13, перш за все, завдяки перемозі над США у Лізі націй. Самі американці через поразку від України опустилися з третього місця на шосте. На третю позицію прорвалася Словенія, перші два місця зберегли Польща та Франція.

Світовий рейтинг чоловічих збірних FIVB:

  1. Польща — 408.95 очок
  2. Франція — 358.24
  3. Словенія — 348.63 (+1 позиція)
  4. Японія — 344.29 (+2)
  5. Італія — 344.21
  6. США — 343.78 (-3)
  7. Бразилія — 315.44
  8. Німеччина — 270.92
  9. Аргентина — 264.28
  10. Канада — 262.90 (+1)
  11. Куба — 245.55 (+1)
  12. Сербія — 238.55 (-2)
  13. Україна — 213.05 (+1)
  14. Нідерланди — 196.89 (-1)
  15. Іран — 188.22

Нагадаємо, збірна України здолала команду США в першому матчі Ліги націй, не віддавши супернику жодного сету. У другій грі українці в тайбрейку здолали збірну Куби, але потім були поразки в тайбрейках від Бразилії та Ірану.

Таким чином національна команда України здобула 7 очок з 12 можливих та після першого ігрового тижня посідає 7 місце в турнірній таблиці Ліги націй. Зауважимо, що у плейоф турніру вийдуть перші 8 команд.

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