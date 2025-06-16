Чоловіча збірна України піднялася на одне місце в світовому рейтингу
Чоловіча збірна України піднялася на одне місце в оновленому світовому рейтингу Міжнародної федерації волейболу (FIVB).
Оновлена версія рейтингу була опублікована сьогодні, 16 червня.
Україна в рейтингу піднялася з 14 місця на 13, перш за все, завдяки перемозі над США у Лізі націй. Самі американці через поразку від України опустилися з третього місця на шосте. На третю позицію прорвалася Словенія, перші два місця зберегли Польща та Франція.
Світовий рейтинг чоловічих збірних FIVB:
- Польща — 408.95 очок
- Франція — 358.24
- Словенія — 348.63 (+1 позиція)
- Японія — 344.29 (+2)
- Італія — 344.21
- США — 343.78 (-3)
- Бразилія — 315.44
- Німеччина — 270.92
- Аргентина — 264.28
- Канада — 262.90 (+1)
- Куба — 245.55 (+1)
- Сербія — 238.55 (-2)
- Україна — 213.05 (+1)
- Нідерланди — 196.89 (-1)
- Іран — 188.22
Нагадаємо, збірна України здолала команду США в першому матчі Ліги націй, не віддавши супернику жодного сету. У другій грі українці в тайбрейку здолали збірну Куби, але потім були поразки в тайбрейках від Бразилії та Ірану.
Таким чином національна команда України здобула 7 очок з 12 можливих та після першого ігрового тижня посідає 7 місце в турнірній таблиці Ліги націй. Зауважимо, що у плейоф турніру вийдуть перші 8 команд.