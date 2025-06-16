Чоловіча збірна України піднялася на одне місце в світовому рейтингу

Чоловіча збірна України піднялася на одне місце в оновленому світовому рейтингу Міжнародної федерації волейболу (FIVB).

Оновлена версія рейтингу була опублікована сьогодні, 16 червня.

Україна в рейтингу піднялася з 14 місця на 13, перш за все, завдяки перемозі над США у Лізі націй. Самі американці через поразку від України опустилися з третього місця на шосте. На третю позицію прорвалася Словенія, перші два місця зберегли Польща та Франція.

Світовий рейтинг чоловічих збірних FIVB :

Польща — 408.95 очок Франція — 358.24 Словенія — 348.63 (+1 позиція) Японія — 344.29 (+2) Італія — 344.21 США — 343.78 (-3) Бразилія — 315.44 Німеччина — 270.92 Аргентина — 264.28 Канада — 262.90 (+1) Куба — 245.55 (+1) Сербія — 238.55 (-2) Україна — 213.05 (+1) Нідерланди — 196.89 (-1) Іран — 188.22

Нагадаємо, збірна України здолала команду США в першому матчі Ліги націй, не віддавши супернику жодного сету. У другій грі українці в тайбрейку здолали збірну Куби, але потім були поразки в тайбрейках від Бразилії та Ірану.

Таким чином національна команда України здобула 7 очок з 12 можливих та після першого ігрового тижня посідає 7 місце в турнірній таблиці Ліги націй. Зауважимо, що у плейоф турніру вийдуть перші 8 команд.