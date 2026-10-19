Збірна України вийшла на чемпіонат світу-2027 з волейболу

Збірна України з волейболу успішно кваліфікувалась на чемпіонат світу-2027, який відбудеться у Польщі.

Про це повідомила міжнародна федерація волейболу.

Так, FIVB опублікувала 15 команд, які пробились на майбутній турнір за рейтингом, серед яких опинились і "жовто-сині".

Перші 15 учасників ЧС-2027

України

Німеччина

Болгарія

Бельгія

Туреччина

Сербія

Чехія

Греція

Румунія

Нідерланди

Мексика

Пуерто-Ріко

Данія

Єгипет

Естонія

Для збірної України це буде третя участь у світовій першості поспіль і четверта загалом. Дебютний виступ був у 1998 році й тоді "жовто-сині" посіли 10 місце.

Чемпіонат світу 2027 року відбудеться у Польщі з 10 по 26 вересня. У 2025-му збірна України завершила виступи на "мундіалі" на стадії групового етапу.

Напередодні стало відомо, що жіночу збірну Росії допустили до участі у ЧС-2027.