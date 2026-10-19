Збірна України вийшла на чемпіонат світу-2027 з волейболу
Василь Тупчій
CEV
Збірна України з волейболу успішно кваліфікувалась на чемпіонат світу-2027, який відбудеться у Польщі.
Про це повідомила міжнародна федерація волейболу.
Так, FIVB опублікувала 15 команд, які пробились на майбутній турнір за рейтингом, серед яких опинились і "жовто-сині".
Перші 15 учасників ЧС-2027
- України
- Німеччина
- Болгарія
- Бельгія
- Туреччина
- Сербія
- Чехія
- Греція
- Румунія
- Нідерланди
- Мексика
- Пуерто-Ріко
- Данія
- Єгипет
- Естонія
Для збірної України це буде третя участь у світовій першості поспіль і четверта загалом. Дебютний виступ був у 1998 році й тоді "жовто-сині" посіли 10 місце.
Чемпіонат світу 2027 року відбудеться у Польщі з 10 по 26 вересня. У 2025-му збірна України завершила виступи на "мундіалі" на стадії групового етапу.
Напередодні стало відомо, що жіночу збірну Росії допустили до участі у ЧС-2027.