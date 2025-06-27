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Огляд драматичної перемоги збірної України над Японією у Лізі націй

Олександр Булава — 27 червня 2025, 19:30
Огляд драматичної перемоги збірної України над Японією у Лізі націй
Фото: FIVB

Збірна України з волейболу обіграла Японію в дебютному сезоні Ліги націй.

Огляд матчу

Команда Рауля Лосано програла перший сет, проте потім українській команді вдалося виграти дві партії поспіль із розгромними рахунками - 25:17, 25:18.

У четвертому сеті "синьо-жовті" припустилися великої кількості помилок у фінальних розіграшах, що дозволило японцям перевести гру у тай-брейк, де українці на характері здобули перемогу.

Ліга націй-2025
Груповий етап, 7 матч
27 червня

Україна – Японія 3:2 (24:26, 25:17, 25:18, 23:25, 15:13)

Нагадаємо, українці здолали США, в неймовірному матчі перемогли Кубу та не залишили шансів Туреччині, а також прикро програли Бразилії, Ірану та Франції. Зауважимо, що це дебютна Ліга націй для України.

Наступний матч "синьо-жовті" проведуть 29 червня. Суперником буде команда Болгарії. З повним розкладом ігор українців на турнірі можна ознайомитись ТУТ.

Збірна України з волейболу Ліга націй

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