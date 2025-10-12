Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Головний тренер збірної Сербії подав у відставку

Володимир Варуха — 12 жовтня 2025, 18:31
Головний тренер збірної Сербії подав у відставку
Драган Стойкович
UEFA

Головний тренер національної збірної Сербії з футболу Драган Стойкович оголосив про відставку після поразки своєї команди у матчі відбору на чемпіонат світу-2026 проти Албанії.

Слова Стойковича цитує Reuters.

"Я розмовляв із президентом та генеральним секретарем і подав заяву про відставку. Я особисто не очікував цієї поразки. Я беру на себе повну відповідальність", – сказав Драган.

У матчі, що відбувся в суботу, збірна Сербії поступилася з рахунком 0:1. Єдиний гол зустрічі забив нападник албанців Рей Манай. Це вже друга поспіль поразка сербів у кваліфікації – раніше команда зазнала розгрому від Англії з рахунком 0:5.

Після шести турів Сербія посідає третє місце в групі K, поступаючись Англії (15 очок) та Албанії (11 очок).

Наступний поєдинок Сербія проведе вже у вівторок – проти аутсайдера групи, збірної Андорри.

Раніше ми писали про результати матчів відбору до ЧС.

Збірна Сербії Чемпіонат світу-2026 з футболу

Збірна Сербії

Головний тренер збірної Сербії подав у відставку після провалу на Євробаскеті-2025
Федерація баскетболу Сербії визначилася із долею тренера збірної після сенсаційного вильоту з Євробаскету
Це не була недооцінка суперника, – Пешич пояснив сенсаційний виліт Сербії з Євробаскету-2025
Сербія очолила рейтинг збірних, які гратимуть на Євробаскеті-2025
Головні фаворити турніру? Йокич та Богданович – у розширеній заявці Сербії на Євробаскет-2025

Останні новини