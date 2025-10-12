Головний тренер збірної Сербії подав у відставку

Головний тренер національної збірної Сербії з футболу Драган Стойкович оголосив про відставку після поразки своєї команди у матчі відбору на чемпіонат світу-2026 проти Албанії.

Слова Стойковича цитує Reuters.

"Я розмовляв із президентом та генеральним секретарем і подав заяву про відставку. Я особисто не очікував цієї поразки. Я беру на себе повну відповідальність", – сказав Драган.

У матчі, що відбувся в суботу, збірна Сербії поступилася з рахунком 0:1. Єдиний гол зустрічі забив нападник албанців Рей Манай. Це вже друга поспіль поразка сербів у кваліфікації – раніше команда зазнала розгрому від Англії з рахунком 0:5.

Після шести турів Сербія посідає третє місце в групі K, поступаючись Англії (15 очок) та Албанії (11 очок).

Наступний поєдинок Сербія проведе вже у вівторок – проти аутсайдера групи, збірної Андорри.

Раніше ми писали про результати матчів відбору до ЧС.