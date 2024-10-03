Стародубцева дала бій, але програла Гофф у чвертьфіналі турніру в Пекіні

Українська тенісистка Юлія Стародубцева (115) поступилася шостій ракетці світу Коко Гофф у чвертьфіналі хардового турніру WTA 1000 у Пекіні, Китай.

Матч, який тривав 1 годину 53 хвилини, завершився з рахунком 6:2, 2:6, 2:6.

Стародубцева двічі подала навиліт, припустилася однієї подвійної помилки і реалізувала 3/13 брейк-пойнти.

Зазначимо, що у першому сеті в американки мало що виходило, тому українська спортсменка впевнено брала гейм за геймом. У якийсь момент у Гофф не витримали нерви, через що вона жбурнула ракетку на корт.

WTA 1000 – China Open

Пекін, Китай, Хард

Призовий фонд – $13,140,000

Чвертьфінал, 3 жовтня

Юлія Стародубцева (Україна) – Коко Гофф (США) 6:2, 2:6, 2:6

Суперницею Гофф у півфіналі стала іспанська тенісистка Паула Бадоса (19), яка у 1/4 фіналу обіграла Чжан Шуай (595) із Китаю.

Уродженка Каховки вперше грала в основній сітці турніру категорії WTA 1000. Вона пробилась в основу тисячника через кваліфікацію.

Нагадаємо, на шляху до чвертьфіналу українка спочатку здобула перемогу над представницею Південної Кореї Су Чжен Чан у фіналі кваліфікації, у першому колі тріумфувала над представницею Німеччини Лаурою Зігемунд, у другому колі обіграла чешку Катеріну Сінякову.

Третє коло також було переможним для Стародубцевої, вона впевнено перемогла представницю Вірменії Еліну Аванесян, а в четвертому колі здолала "нейтральну" спортсменку з Росії Анну Калінскую.

Ці перемоги гарантували 24-річній українці вперше за кар'єру увійти до сотні рейтингу WTA.

Юлія стала третьою тенісисткою з кваліфікації, яка на турнірах WTA 1000 у 2024 році дійшла до 1/4 фіналу основи. Раніше це робили Даніель Коллінз (Доха) та Анна Калінская (Дубай).