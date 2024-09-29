Стародубцева продовжила свою феєрію на тисячнику в Пекіні, розгромивши ексросіянку
Українська тенісистка Юлія Стародубцева впевнено перемогла представницю Вірменії Еліну Аванесян та вийшле у четверте коло турніру WTA 1000 у Пекіні.
Матч тривав 1 години 32 хвилини та завершився з рахунком 6:3, 6:1.
Стародубцева зробила два ейси, а суперниця – жодного. Також Аванасян значно більше помилялася на подачах – 5 подвійних, у Юлії лише одна.
Третє коло, 26 вересня
Юлія Стародубцева (Україна) – Еліна Аванесян (Вірменія) 6:3, 6:1
Зазначимо, що донедавна Аванесян була громадянкою Росії. Втім, у серпні вона вирішила позбутися двоголової курки у своєму паспорті.
Стародубцева вдруге у своїй кар’єрі перемогла суперницю з топ-50. Вперше їй це вдалося буквально позавчора, коли Юлія здолала 37 ракетку світу Катеріну Синякову.
У четвертому колі Стародубцева зіграє проти переможниці пари Пейтон Стернс (США) – Анна Калінская (країна-терористка).