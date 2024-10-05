Кривдниця Стародубцевої йде далі. Відома перша фіналістка великого турніру в Пекіні
Відбувся перший півфінальний матч хардового турніру WTA 1000 у Пекіні (Китай).
На цій стадії шоста ракетка світу Коко Гофф зі США переграла іспанку Паулу Бадосу (19).
Матч, який тривав 2 години 21 хвилину, завершився з рахунком 4:6, 6:4, 6:2.
Гофф 6 разів подала навиліт, її суперниця – 4. Американка припустилася 11 подвійних помилок проти 6 у іспанки. Коко реалізувала 6 із 20 брейкпойнтів, Бадоса – 4 з 10.
Це була шоста зустріч тенісисток, рахунок став рівний.
Суперницею Гофф у фіналі буде чешка Кароліна Мухова (49) або китаянка Чжен Ціньвень (7), які зіграють пізніше.
Відзначимо, що Коко у чвертьфіналі зупинила українку Юлію Стародубцеву (115).
WTA 1000 – China Open
Пекін, Китай, Хард
Призовий фонд – $13,140,000
Півфінал, 5 жовтня
Коко Гофф (США) – Паула Бадоса (Іспанія) – 4:6, 6:4, 6:2