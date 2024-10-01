Стародубцева встановить особистий рекорд в рейтингу WTA

Українська тенісистка Юлія Стародубцева (115) впевнено перемогла "нейтральну" спортсменку з Росії Анну Калінскую (14) у четвертому колі турніру WTA 1000 у Пекіні – 7:5, 6:0.

Завдяки цій перемозі українка піднялась на 79-те місце в онлайн рейтингу WTA, хоча це не гарантує, що українка потрапить до числа 80 найкращих в наступній редакції світового рейтингу. Поки що українку ще можуть обійти Анна Блінкова, Анна Бондар, Єлена-Габріела Русе, Вікторія Голубич і Чжан Шуай.

Відзначимо, що 115-те місце в рейтингу поки що було рекордним показником для Стародубцевої. Після перемоги на Еліною Аванесян в третьому раунді Юлія гарантувала собі дебют у Топ-100.

Цікаво, що Юлія вперше в кар'єрі виграла 6 матчів поспіль, не віддавши суперницям жодного сету.

Юлія стала третьою тенісисткою з кваліфікації, яка на турнірах WTA 1000 у 2024 році дійшла до 1/4 фіналу основи. Раніше це робили Даніель Коллінз (Доха) та Анна Калінская (Дубай).