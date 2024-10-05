Мухова прокоментувала перемогу над Сабалєнкою в Пекіні

Чеська тенісистка Кароліна Мухова (49) прокоментувала перемогу над другою ракеткою світу і лідеркою посіву Аріною Сабалєнко у чвертьфіналі хардового турніру WTA 1000 у Пекіні, Китай.

Слова Мухової цитує офіційний сайт WTA.

«Дуже напружений матч – в принципі, те, що я очікувала. Вона одна з найсильніших, зараз грає в свій найкращий теніс. Ви повинні бути готові атакувати, тому що якщо ви будете повільно підрізати м'яч або щось подібне, вона розмаже вас по корту.

У другому сеті мені трохи не вистачило сил. Я відчувала себе трохи пригніченою, а вона розбивала мене. Я намагалася перегрупуватися. У третьому сеті я намагалася боротися за кожен м'яч. У нас було кілька запеклих розіграшів, тому я намагалася перекинути кожен м'яч через сітку. В кінці кінців, це було того варте.

Минулого року я грала з нею двічі. Безумовно, це був рік вдосконалення. Вона краще подає, краще грає біля сітки. Вона виконала кілька чудових ударів. Я думаю, що вона рухається краще. Я бачила, що вона стала кращою, і я намагалася не відставати. Але я думаю, що я також стала сильнішою. Якимось чином я відчувала себе досить добре на корті. Звичайно, мені ще потрібно попрацювати над своєю фізичною формою – у мене не було багато часу, щоб попрацювати над нею цього року, – сказала Мухова.

Це була четверта зустріч суперниць, Мухова виграла 3-й очний поєдинок поспіль.

У півфіналі Мухова зіграє з китаянкою Чжен Ціньвень (7).