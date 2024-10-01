Феєрія на тисячнику: Стародубцева перемогла росіянку та пройшла в 1/4 турніру в Пекіні

Українська тенісистка Юлія Стародубцева (115) впевнено перемогла "нейтральну" спортсменку з Росії Анну Калінскую (14) у четвертому колі турніру WTA 1000 у Пекіні.

Матч тривав 1 годину 36 хвилин і завершився з рахунком 7:5, 6:0.

У тенісисток 0 подач навиліт. Калінская припустилася 4 подвійних помилок, у Стародубцевої – 2. Росіянка має 1 з 5 використаних брейкпойнтів, в українки – 4 з 7. У першому сеті Стародубцева програла один гейм на своїй подачі і зробила два брейки у відповідь.

WTA 1000 – China Open

Пекін, Китай, Хард

Призовий фонд – $13,140,000

Четверте коло, 1 жовтня

Юлія Стародубцева (Україна) – Анна Калінская (–) 7:5, 6:0

Стародубцева втретє у кар'єрі зіграла проти тенісистки із першої двадцятки рейтингу WTA. Раніше вона поступалася Онс Жабер (тоді посідала 6 місце) і Вікторії Азаренко (займала 20).

Також уродженка Каховки вперше грає в основній сітці турніру категорії WTA 1000. Вона пробилась в основу тисячника через кваліфікацію.

Нагадаємо, у третьому колі 24-річна Українка впевнено перемогла представницю Вірменії Еліну Аванесян. Ця перемога гарантувала їй уперше за кар'єру увійти до сотні рейтингу WTA.

Суперниця Стародубцевої у чвертьфіналі тисячника визначиться у протистоянні Коко Гофф – Наомі Осака.