Стародубцева здобула найрейтинговішу перемогу в кар'єрі і пробилася у третє коло турніру в Пекіні

Українська тенісистка Юлія Стародубцева (115) обіграла представницю Чехії Катеріну Сінякову (37) у другому колі турніру WTA 1000 у столиці Китаю, Пекіні.

Поєдинок на хардовому покритті тривав 1 годину 38 хвилин і завершився з рахунком 6:2, 6:4. Українка виконала дві подачі навиліт, припустилася одної подвійної помилки та використала 6 з 9 брейкпойнтів.

Суперния подала 1 ейс, зробила 1 подвійну помилку, а також використала 2 з 8 брейкпойнтів.

WTA 1000 – China Open

Пекін, Китай, Хард

Призовий фонд – $13,140,000

Друге коло, 26 вересня

Юлія Стародубцева (Україна) – Катеріна Сінякова (Чехія) 6:2, 6:4

Варто відзначити, що для Юлії це найрейтинговіша перемога за кар'єру. Тиждень тому у Монастирі (Туніс) вона обіграла француженку Даян Паррі, яка посідала 55 місце рейтингу WTA. Сінякова перед грою проти Юлії займала 37 позицію.