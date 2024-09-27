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Стародубцева здобула найрейтинговішу перемогу в кар'єрі і пробилася у третє коло турніру в Пекіні

Руслан Травкін — 27 вересня, 07:49
Стародубцева здобула найрейтинговішу перемогу в кар'єрі і пробилася у третє коло турніру в Пекіні
Юлія Стародубцева
Getty images

Українська тенісистка Юлія Стародубцева (115) обіграла представницю Чехії Катеріну Сінякову (37) у другому колі турніру WTA 1000 у столиці Китаю, Пекіні.

Поєдинок на хардовому покритті тривав 1 годину 38 хвилин і завершився з рахунком 6:2, 6:4. Українка виконала дві подачі навиліт, припустилася одної подвійної помилки та використала 6 з 9 брейкпойнтів.

Суперния подала 1 ейс, зробила 1 подвійну помилку, а також використала 2 з 8 брейкпойнтів.

WTA 1000 – China Open
Пекін, Китай, Хард
Призовий фонд – $13,140,000
Друге коло, 26 вересня

Юлія Стародубцева (Україна) – Катеріна Сінякова (Чехія) 6:2, 6:4

Варто відзначити, що для Юлії це найрейтинговіша перемога за кар'єру. Тиждень тому у Монастирі (Туніс) вона обіграла француженку Даян Паррі, яка посідала 55 місце рейтингу WTA. Сінякова перед грою проти Юлії займала 37 позицію.

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