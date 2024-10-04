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Визначились всі учасниці 1/2 фіналу на престижному турнірі в Пекіні

Володимир Клепач — 4 жовтня, 16:05
Визначились всі учасниці 1/2 фіналу на престижному турнірі в Пекіні
Кароліна Мухова
WTA

Завершились усі матчі 1/4 фіналу хардового турніру WTA 1000 у Пекіні (Китай).

Українка Юлія Стародубцева (115) сенсаційно дійшла до цієї стадії, але перемогти шосту ракетку світу Коко Гофф не вдалося. Американка зіграє у півфіналі проти іспанки Паули Бадоси (19), яка здолала китаянку Чжан Шуай (595).

Чешка Кароліна Мухова (49) зупинила другу ракетку світу Аріну Соболенко і в наступному раунді зіграє проти китаянки Чжен Ціньвень [5], яка виявилась сильнішою за "нейтральну" спортсменку Мірру Андрєєву [17]

WTA 1000 – China Open
Пекін, Китай, Хард
Призовий фонд – $13,140,000
Чвертьфінал, 3-4 жовтня

Верхня половина сітки

Кароліна Мухова (Чехія) – Аріна Соболенко [1] – 7:6(5), 2:6, 6:4
Чжен Ціньвень (Китай) [5] – Мірра Андрєєва [17] – 5:7, 6:0, 6:4

Нижня половина сітки

Коко Гофф (США) [4] – Юлія Стародубцева (Україна) [Q] – 2:6, 6:2, 6:2
Паула Бадоса (Іспанія) [15] – Чжан Шуай (Китай) – 6:1, 7:6(4)

Пари 1/2 фіналу

Кароліна Мухова (Чехія) – Чжен Ціньвень (Китай) [5]
Коко Гофф (США) [4] – Паула Бадоса (Іспанія) [15]

China Open Коко Гофф Паула Бадоса Кароліна Мухова Чжен Ціньвень

China Open

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