Визначились всі учасниці 1/2 фіналу на престижному турнірі в Пекіні
Завершились усі матчі 1/4 фіналу хардового турніру WTA 1000 у Пекіні (Китай).
Українка Юлія Стародубцева (115) сенсаційно дійшла до цієї стадії, але перемогти шосту ракетку світу Коко Гофф не вдалося. Американка зіграє у півфіналі проти іспанки Паули Бадоси (19), яка здолала китаянку Чжан Шуай (595).
Чешка Кароліна Мухова (49) зупинила другу ракетку світу Аріну Соболенко і в наступному раунді зіграє проти китаянки Чжен Ціньвень [5], яка виявилась сильнішою за "нейтральну" спортсменку Мірру Андрєєву [17]
WTA 1000 – China Open
Пекін, Китай, Хард
Призовий фонд – $13,140,000
Чвертьфінал, 3-4 жовтня
Верхня половина сітки
Кароліна Мухова (Чехія) – Аріна Соболенко [1] – 7:6(5), 2:6, 6:4
Чжен Ціньвень (Китай) [5] – Мірра Андрєєва [17] – 5:7, 6:0, 6:4
Нижня половина сітки
Коко Гофф (США) [4] – Юлія Стародубцева (Україна) [Q] – 2:6, 6:2, 6:2
Паула Бадоса (Іспанія) [15] – Чжан Шуай (Китай) – 6:1, 7:6(4)
Пари 1/2 фіналу
Кароліна Мухова (Чехія) – Чжен Ціньвень (Китай) [5]
Коко Гофф (США) [4] – Паула Бадоса (Іспанія) [15]