Визначилась суперниця Гофф у фіналі великого турніру в Пекіні

Чеська тенісистка Кароліна Мухова (49) пробилася до фіналу хардового турніру WTA 1000 у Пекіні, Китай.

У матчі 1/2 фіналу 28-річна чешка здолала 7-му ракетку світу Чжен Ціньвень із Китаю.

Матч, який тривав 1 годину 38 хвилин, завершився з рахунком 6:3, 6:4.

Мухова тричі подала навиліт, її суперниця також. Чешка припустилася 3 подвійних помилок проти 7 у китаянки. Кароліна реалізувала 2 із 4 брейкпойнтів, Чжен – 0 з 1.

Це була третя зустріч суперниць, Мухова виграла 2-й очний поєдинок. Кароліна вдруге виступає на змаганнях в Пекіні, у 2019-му вона програла в стартовому матчі.

WTA 1000 – China Open

Пекін, Китай, Хард

Призовий фонд – $13,140,000

Півфінал, 5 жовтня

Кароліна Мухова (Чехія) – Чжен Ціньвень (Китай) – 6:3, 6:4

У фіналі Мухова зіграє проти четвертої сіяної американки Коко Гофф, яка раніше здобула вольову перемогу над Паулою Бадосою з Іспанії.