Стародубцева пробилась у друге коло турніру в Пекіні

Українська тенісистка Юлія Стародубцева (115) здобула перемогу над представницею Німеччини Лаурою Зігемунд (69) у першому колі турніру WTA 1000 у столиці Китаю, Пекіні.

Поєдинок на хардовому покритті тривав 2 години 55 хвилин і завершився з рахунком 6:4, 7:6 (3). Українка виконала одну подачу навиліт, не припустилася жодної подвійної помилки та використала 3 з 8 брейкпойнтів.

Варто зазначити, що у першому сеті Стародубцева поступалась з рахунком 0:3, але оформила камбек. У другому сеті українка лідирувала 4:2, але суперниця змогла відігратися, тому доля зустрічі вирішувалася на тайбрейку, де Стародубцева впевнено переграла опонентку.

WTA 1000 – China Open

Пекін, Китай, Хард

Призовий фонд – $13,140,000

Перше коло, 25 вересня

Юлія Стародубцева (Україна) – Лаура Зігемунд (Німеччина) 6:4, 7:6 (3)

Зазначимо, що 24-річна українка напередодні подолала кваліфікацію та вперше в кар'єрі вийшла до основної сітки турніру категорії WTA 1000. Перемога над Зігемунд для уродженки Каховки стала першим тріумфом в основі WTA 1000.

Наступною суперницею українки стане Катержина Синякова, переможниця Ролан Гаррос-2024, чемпіонка Вімблдона-2024 в парному розряді, та дворазова олімпійська чемпіонка. Матч заплановано на 27 вересня. В разі перемоги Стародубцева зможе увійти в сотню найкращих тенісисток рейтингу WTA.

Крім Стародубцевої, Україну на турнірі представлять Марта Костюк, Даяна Ястремська та Ангеліна Калініна.

Також на турнірі виступала Леся Цуренко, яка раніше зазнала поразки від представниці Болгарії Вікторії Томової у першому колі.

Раніше повідомлялося, що перша ракетка світу Іга Швьонтек пропустить змагання у столиці Китаю. 23-річна тенісистка у 2023 році стала переможницею цього турніру.